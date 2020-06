PS5: Ces jeux ont jusqu’à présent suscité le plus grand intérêt

Dans le cadre d’un événement en ligne à grande échelle, Sony Interactive Entertainment et les partenaires tiers de la société ont présenté les premiers titres en cours de développement pour la PS5.

L’analyste Daniel Ahmad alias « ZhugeEx » a revu les titres présentés et, sur la base des données de Google, s’est penché sur la question de savoir quels jeux ont suscité le plus d’intérêt après leur dévoilement. Par exemple, « Horizon: Forbidden West » était le titre exclusif le plus recherché. Suivi de « Marvel’s Spider-Man: Miles Morales » et du remake du classique sombre jeu de rôle « Demon’s Souls ».

Sur le sujet: PS5 et Xbox Series X: les différences matérielles ne sont pas visibles pour les joueurs?

En revanche, «Resident Evil 8: Village» de Capcom avait l’avantage dans les projets tiers, qui sont publiés en plus de la PS5 pour d’autres plates-formes telles que le PC ou la Xbox Series X de Microsoft. Voici un aperçu de les cinq titres les plus recherchés.

Titres exclusifs PlayStation 5

Horizon: Forbidden West Spider-Man de Marvel: Miles Morales Âmes du démon Gran Turismo 7 Projet Athia

Titre multiplateforme

Resident Evil Village Hitman 3 Pragmata Little Devil Inside BugSnax

On ne sait pas encore quels titres seront déjà disponibles pour le lancement de la PlayStation 5 dans les affaires de Noël de cette année et lesquels, malheureusement, seront retardés jusqu’en 2021. En outre, il reste la question de savoir quand et à quel prix la PS5 sera disponible. finalement être envoyé dans la course.

Si Sony Interactive Entertainment fournit de la clarté à cet égard, vous le saurez bien sûr immédiatement auprès de nous.

Les données Google Trends mondiales sur les jeux les plus recherchés de la PlayStation 5 révèlent. Exclusif –

1. Horizon: Ouest interdit

2. Spider-Man de Marvel: Miles Morales

3. Âmes du démon

4. Gran Turismo 7

5. Projet Athiahttps: //t.co/9r6GSiWQDz pic.twitter.com/tF5ACnpfFg – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 19 juin 2020

Les données Google Trends mondiales sur les jeux les plus recherchés de la PlayStation 5 révèlent. Non exclusives –

1. Resident Evil Village

2. Hitman 3

3. Pragmata

4. Little Devil Inside

5. BugSnax pic.twitter.com/d1A9BUCbNW – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 19 juin 2020

Plus de nouvelles PS5.

(*) Les liens vers Amazon, Media Markt, Saturn et certains autres détaillants sont généralement des liens d’affiliation. Avec un achat, nous recevons une petite commission, avec laquelle nous pouvons financer le site utilisable gratuitement. Vous n’avez aucun inconvénient.