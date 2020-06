S04 pourrait permettre à Sebastian Rudy de se déplacer gratuitement

S04 Sebastian Rudy veut obtenir de la paie. Gerald Asamoah espère que toi même l’épidémie de corona àm vsur Clemens Tönnies a mené la batailletl’opération n’affecte pas Schalke. Et Tomasz Hajto évalue les chances de transfert de Bartosz Bialek aux Royal Blues. Les nouvelles et rumeurs les plus importantes sur Schalke 04 sont disponibles ici.

Schalke 04: S04 pourrait laisser Sebastian Rudy se libérer

Sebastian Rudy, selon le botteur pas d’avenir chez Schalke. Selon un rapport du magazine spécialisé, le bleu royal veut absolument se débarrasser des meilleurs salariés des professionnels du S04.

Le bleu royal peut même vouloir se passer d’un transfert pour le joueur de 30 ans. Le 16 millions d’euros Rudy a été prêté au TSG Hoffenheim depuis cette saison.

Cependant, le Kraichgauer a laissé passer l’option d’achat convenue de cinq millions d’euros. À partir de maintenant, Rudy devrait retourner à Gelsenkirchen en été, car il est toujours lié aux mineurs jusqu’en juin 2022.

le botteur cependant, il dit qu’il veut rester avec TSG. Pour ce faire, il devra cependant accepter des pertes importantes de salaire. Le milieu défensif est fixé à Hoffenheim cette saison et a eu 31 apparitions jusqu’à présent.

Sebastian Rudy: Données de performance cette saison

compétition Appels portes modèles Bundesliga 31 1 3e Coupe DFB 3e – 1

S04 – Asamoah: L’épidémie de Corona à Tönnies n’aura, espérons-le, aucun effet sur Schalke

Gerald Asamoah espère que l’épidémie de Corona dans l’abattoir du président du conseil de surveillance S04 Clemens Tönnies n’aura aucun impact sur le club. L’ancien professionnel de Schalke a écrit dans sa chronique dans le botteur.

Il a souhaité « à toutes les personnes infectées qu’elles se rétablissent ». L’opération de Tönnies avait été mise au point ces derniers jours parce que le coronavirus avait éclaté en grand nombre. 1331 des 6139 employés ont apparemment été testés positifs.

S04: Hajto conseille Schalke de Bialek

Selon les médias polonais, Bartosz Bialek est sur la liste au FC Schalke 04. L’ancien défenseur de Schalke Tomasz Hajto a conseillé à l’écuyer de ne pas transférer son compatriote polonais.

« Il est une étoile filante à Ekstraklasa. Un attaquant grand et dangereux. L’avenir lui appartient. Mais pour la Bundesliga? Je ne pense pas que cela suffise », a déclaré Hajto. Sports territoriaux.

S04, d’autre part, avait besoin d’un « attaquant qui marquait des buts immédiatement ». Bialek, 18 ans, ne peut pas encore garantir cela et nécessite plutôt de la pratique.

Bialek a marqué sept buts pour Zaglebie Lubin cette saison en 15 apparitions à Ekstraklasa. Avec la Pologne troisième du classement, il est toujours sous contrat jusqu’en 2023.

