Resident Evil 8 apparemment à nouveau avec un support PSVR complet

La fonctionnalité PlayStation VR de Resident Evil 7 était certainement l’un des ajouts les plus excitants au jeu d’horreur à l’époque. À ce jour, RE7 est considéré comme l’exception absolue parmi les productions Triple-A dans le domaine VR.

S’appuyant sur ce succès, Resident Evil 8 être entièrement jouable avec PlayStation VR, comme le prétend un initié bien connu de Resident Evil. En conséquence, la fonction VR est à nouveau exclusivement disponible sur PlayStation. Cela écrit sur Twitter:

Pour ceux qui s’inquiètent de la fréquence d’images de RE8, ne le faites pas. La bande-annonce a joué un peu bizarrement sur le flux, mais le jeu prend en charge le PSVR d’après ce que j’entends donc ils viseront un 60fps stable. – AestheticGamer aka Dusk Golem (@ AestheticGamer1) 11 juin 2020

Les possibilités de la PS5 garantissent non seulement la fluidité des 60 images par seconde dans la version normale, mais avec la PlayStation VR, elles devraient ensuite être doublées à 120 images par seconde, ce qui contrecarre principalement le mal des transports. De plus, la version VR pourrait également bénéficier d’une résolution plus élevée, qui est au moins passivement transmise au casque. En général, il est prévu que les jeux VR sur PS5 recevront également un coup de pouce avec le casque actuel, similaire à la différence entre la PS4 de base et la PS4 Pro.

Une version PS4 de Resident Evil 8 cependant, semble être hors de la table maintenant, ce qui a probablement été abandonné en raison de la complexité du jeu.

Resident Evil 8 sera publié en 2021.