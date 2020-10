PS Plus novembre 2020 comprend Shadow of War, Hollow Knight, Bugsnax

Sony a prévu une douzaine d’un mois pour les abonnés PlayStation Plus une fois le mois de novembre. Tout d’abord, tous les membres PS Plus auront accès à Terre du Milieu: Ombre de la guerre (PS4 / PS5) et Hollow Knight: Édition Cœur-du-Vide (PS4 / PS5). Les deux deviennent disponibles au début du mois prochain le 3 novembre, puis quittent le service le 30 novembre. Les joueurs PlayStation 5 recevront quelque chose en plus sous la forme de Bugsnax le 12 novembre. Bugsnax devrait rester disponible via PS Plus jusqu’au 4 janvier 2021. (Il convient de noter que Bugsnax ne servira pas de cadeau PS Plus sur la PS4.)

En plus de détailler les offres du mois prochain, Sony a dévoilé de plus amples informations sur PS Plus Collection sur PlayStation 5. La PlayStation Plus Collection compte comme un avantage supplémentaire pour les abonnés qui migrent vers la nouvelle console. Sans frais supplémentaires, les membres sur PS5 recevront un accès instantané à une multitude de succès PS4, qui resteront disponibles tant que les joueurs conserveront un abonnement PS Plus actif. La liste complète des jeux propriétaires qui viendront dans la collection PS Plus le jour du lancement de la PS5 comprend:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Devenez humain

Dieu de la guerre

Infâme deuxième fils

Ratchet et Clank

Le dernier gardien

The Last of Us Remastered

Jusqu’à l’aube

Uncharted 4: La fin d’un voleur

La collection PS Plus comprendra également les titres suivants de développeurs et éditeurs tiers:

Batman: Arkham Knight

Champ de bataille 1

Call of Duty: Black Ops III – Édition Zombies Chronicles

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV édition royale

Monster Hunter: Monde

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7

Un article sur le blog PlayStation note en outre que les jeux PS4 échangés via PS Plus Collection sur PS5 tireront parti des capacités Game Boost du système. En tant que tels, les joueurs PS5 peuvent s’attendre à ce que ces aventures PS4 présentent des vitesses de chargement plus rapides et des cadences améliorées.

La PlayStation 5 sera lancée en Amérique du Nord le mois prochain le 12 novembre. La console sera déployée en Europe la semaine suivante, le 19 novembre.

[Source: PlayStation Blog]