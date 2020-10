Ce film soulève de nombreuses questions qui ne nous intéressent pas – / Film

Après le succès massif de Jordan Peeleles débuts de réalisateur avec Sortez, l’anticipation était grande pour son suivi. Même si Nous a été acclamé par la critique, pour certains publics en général, malgré la tension et la terreur palpables, il s’est senti trop complexe pour avoir un message clair et a soulevé beaucoup de questions dans l’acte final. Combien de questions? Eh bien, le Nous Bande-annonce honnête en expose beaucoup pour… nous.

Bande-annonce honnête

Tout comme le film a une tonne d’expositions à la fin, cette bande-annonce honnête enregistre également toutes les questions pour la fin. Énumérons donc toutes les questions auxquelles il serait bon d’avoir une réponse.

Y a-t-il un Tethered pour tout le monde en Amérique?

Dans l’affirmative, comment y a-t-il suffisamment d’espace sous terre pour tous?

Combien de personnes ont dû être au courant de ces expériences?

Comment personne n’a-t-il appris cela au cours des 30 dernières années?

N’utilisaient-ils pas suffisamment d’électricité, d’eau et de matières premières pour soulever des signaux d’alarme?

Les Tethered peuvent-ils contrôler leurs actions indépendamment ou non?

Sinon, comment exécutent-ils ce plan?

Pourquoi donc, pourquoi se donnent-ils la peine de rester sous terre?

Les personnes qui ont créé le Tethered ont-elles oublié de verrouiller la porte en sortant?

Comment ont-ils le même type de corps que leur double s’ils ne mangent que de la viande de lapin à 100%?

Le Tethered aux lapins, mais qu’est-ce que les lapins ont mangé?

Où ont-ils obtenu des milliers, sinon des millions, de combinaisons rouges et de ciseaux en or?

Comment recréer tout dans cette petite installation souterraine avec juste des salles de classe et des couloirs?

Qu’en est-il des personnes qui vivent dans de grands immeubles à appartements? Comment imitent-ils les différences verticales?

Y a-t-il juste des tas de merde dans les tunnels?

Qu’arrive-t-il à votre Tethered lorsque vous voyagez à l’extérieur du pays?

Est-ce qu’ils vous attendent juste à la frontière ou continuent-ils de claquer le mur comme un personnage de jeu vidéo?

Qu’arrive-t-il à votre attaché (et par la suite à son cadavre) lorsque vous mourez?

Ouais, ça couvre ça. Mais en fin de compte, ce ne sont pas des questions qui nous dérangent lorsque l’on considère la signification des thèmes et du message en jeu, surtout lorsqu’ils ne sont pas définitifs et ont de multiples interprétations. Ces questions ressemblent davantage à la stupide pinaillerie de CinemaSins, mais Honest Trailers les pose toujours avec plaisir. Si vous n’êtes arrivé que récemment Nous et est parti un peu confus, assurez-vous de vérifier notre ventilation des significations possibles derrière la fin du film et écoutez nos discussions en podcast sur les thèmes du film.

