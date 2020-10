Linux 5.9 améliore les performances du processeur avec la prise en charge de FSGSBASE

La prise en charge de FSGSBASE sous Linux « a la possibilité d’améliorer les performances des processeurs Intel / AMD, en particulier dans des domaines tels que la commutation de contexte qui avait été gravement endommagée par Spectre / Meltdown et d’autres atténuations de vulnérabilité de processeur en grande partie du côté d’Intel », a écrit Phoronix en août. Au début de son voyage dans le noyau, ils ont fourni un aperçu le 10 août:

La prise en charge de FSGSBASE qui a finalement été intégrée il y a quelques jours pour Linux 5.9 est prête à fournir une belle amélioration des performances pour les systèmes Intel et AMD … La prise en charge de FSGSBASE pour le noyau Linux a duré environ une demi-décennie et a finalement été réalisée sur la ligne d’arrivée par l’un des ingénieurs du noyau Linux de Microsoft …

FSGSBASE aide particulièrement à changer de contexte les charges de travail lourdes comme les E / S et permet aux logiciels de l’espace utilisateur d’écrire dans la GSBASE x86_64 sans interaction du noyau. Cela a à son tour été intéressant pour Java et d’autres … Sous Linux 5.9, où FSGSBASE est enfin intégré, il est activé par défaut sur les processeurs pris en charge. FSGSBASE peut être désactivé au moment du démarrage du noyau via l’option du noyau « nofsgsbase ».

Aujourd’hui sur la liste de diffusion du noyau Linux, Linus Torvalds a annoncé la sortie de Linux 5.9:

Ok, donc je vais être honnête – j’avais espéré un peu moins de changements la semaine dernière, mais en même temps, il ne semble pas vraiment y avoir quelque chose de particulièrement effrayant ici. C’est juste plus de commits et plus de lignes modifiées que je ne l’aurais souhaité.

Et Phoronix a rapporté:

Linux 5.9 a un certain nombre d’améliorations intéressantes, y compris la prise en charge initiale des prochaines cartes graphiques Radeon RX 6000 « RDNA 2 », la carte graphique Intel Rocket Lake initiale, la prise en charge des espaces de noms zonés NVMe (ZNS), diverses améliorations du stockage, les travaux initiaux d’IBM sur la mise en place du processeur POWER10 , l’instruction FSGSBASE est maintenant utilisée, la prise en charge de la construction x86 Clang 32 bits, etc. Voir notre aperçu des fonctionnalités de Linux 5.9 pour tout le scoop sur les nombreux changements à voir avec ce noyau.