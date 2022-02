Pronutrition : choisissez d’offrir des croquettes de qualité à votre chien

Aujourd’hui, dans l’objectif de garder votre chien en bonne santé, bien choisir les composants de son alimentation joue un rôle majeur pour son bien-être. Étant un aliment donné au quotidien depuis des années à nos compagnons les chiens, les croquettes permettent d’offrir un repas rapide et efficace à votre animal tout en lui fournissant une alimentation équilibrée. Véritable référence dans les aliments pour vos animaux, la marque Pronutrition a su s’imposer avec des croquettes françaises de qualité supérieure composées majoritairement d’ingrédients sains et recommandés pour votre chien. Afin de vous permettre de trouver les croquettes qui conviennent à votre compagnon, la marque Pronutrition s’engage avec des composants et des compléments alimentaires de qualité qui regroupent de nombreux bienfaits.

Bien choisir les croquettes pour votre chien

De nos jours, la qualité de l’alimentation que vous offrez à votre animal est un élément essentiel pour son bien-être et pour garder une bonne santé jour après jour. De ce fait, il est donc primordial de choisir avec soin les croquettes pour votre chien qui répondent pleinement à ses besoins et qui prennent soin de lui au quotidien. Ainsi, dans le but de choisir des croquettes chien de qualité premium adaptées à votre animal, la composition et les constituants analytiques donnent une indication sur la qualité de l’aliment qui vous orientera dans votre choix. Avec Pronutrition, les différents composants des gammes canines vous assurent un apport calorique suffisant et des nutriments adaptés à toutes les races avec des ingrédients délicieux.

Une gamme de croquettes avec ou sans céréales

Sur le marché actuel, on retrouve de plus en plus de recettes innovantes de croquettes avec des compositions diverses. En effet, de nombreux propriétaires de chiens se lancent dans l’achat de croquettes avec ou sans céréales afin de proposer une alimentation adaptée à leur compagnon. Toutefois, la présence de céréales dans les croquettes ne permet pas de juger de leur qualité. On retrouve de nombreuses gammes de croquettes sans céréales de qualité, mais également des croquettes à éviter pour votre chien. Cependant, on vous recommandera plus facilement une alimentation canine sans céréales pour deux raisons :

Privilégier un retour au régime alimentaire originel du chien : contrairement aux protéines, les céréales ne font pas partie de l’alimentation de base du chien. Cela ne peut donc être que bénéfique pour votre animal.

L’absence de mycotoxines : que l’on peut retrouver, entre autres, dans les céréales et qui peuvent, sur le long terme, être nocives pour la santé de votre chien.

Cependant, il ne faut pas négliger une alimentation établie à partir de céréales qui n’est pas plus mauvaise pour votre animal à condition de faire attention :

Après plusieurs décennies, les chiens ont développé des enzymes qui leur permettent de digérer l’amidon, qui est une molécule essentielle pour la fabrication des croquettes. De plus, les croquettes sans céréales contiennent d’autres sources d’amidon (pois, pommes de terre) qui ne sont pas forcément plus digestibles pour votre chien. Ainsi, selon ces informations, la présence ou non de céréales dans les croquettes affecterait peu son alimentation.

De nos jours, avec les nombreuses normes et les contrôles des fabricants qui régissent, les risques d’intoxication chez les chiens par les mycotoxines s’avèrent trop faible pour bannir définitivement les céréales de leur alimentation.

Optez pour des croquettes de qualité premium Made in France

Quelle que soit la gamme que vous décidez de choisir pour votre chien, les croquettes de Pronutrition sont produites en France et dans une usine en Bretagne à partir de matières premières provenant majoritairement du grand Ouest de la France. Formulée sans colorants, sans conservateurs, et sans OGM d’origine végétale, la sélection des ingrédients ainsi que les procédures de fabrication, vous garantissent donc une qualité optimale avec un engagement éthique fort pour l’alimentation de votre chien. De plus, les croquettes pour chiens Pronutrition ont été conçues par des nutritionnistes vétérinaires experts dans ce domaine afin de répondre au mieux aux besoins physiologiques et spécifiques de toutes les races de chiens. Ainsi, ce dernier peut bénéficier d’un apport protéique de qualité avec des nutriments essentiels pour s’épanouir le plus longtemps à vos côtés.

Une large gamme de croquettes de qualité supérieure avec Pronutrition

Aujourd’hui, pour vous permettre de trouver les croquettes qui conviennent à votre chien, nous vous présentons la marque Pronutrition. Celle-ci propose une large gamme de croquettes savoureuses avec de nombreux bienfaits pour votre compagnon à quatre pattes. Peu importe la race de votre fidèle compagnon à quatre pattes, la marque vous propose des produits adaptés et de qualité pour tous les âges de votre chien, et ainsi l’accompagner de la meilleure façon au quotidien avec une bonne santé.