Les réalisateurs de “Bohemian Rhapsody” vont réaliser un biopic sur Michael Jackson

Les films biographiques sur des artistes célèbres ou moins célèbres marchent généralement bien. Il y a quelque temps, le film Bohemian Rhapsody sur Freddy Mercury et le groupe Queen a connu un grand succès. Ils travaillent actuellement à un film sur le “roi de la pop”.

Et ce “roi de la pop” est bien sûr le regretté Michael Jackson, peut-être la pop star la plus adulée de tous les temps. Son biopic devrait s’appeler Michael.

Lionsgate reprend “Michael Jackson”

Selon THR, le studio Lionsgate réalisera le film avec le producteur de Bohemian Rhapsody, Graham King, et sa société de production GK Films. La “succession Michael Jackson” coopère également, ce qui signifie que la musique de Jackson peut être utilisée.

Le scénario semble également être entre de bonnes mains. C’est John Logan, connu pour son travail sur Gladiator et The Aviator, qui fournira le scénario du biopic.

Michael Jackson - Smooth Criminal (Official Video)

Lire cette vidéo sur YouTube

Film de fond sur Michael Jackson

Michael promet d’être un “récit approfondi de l’homme compliqué qui est devenu le roi de la pop”. Le film fera revivre les performances les plus emblématiques de Jackson et donnera un aperçu détaillé du processus artistique et de la vie personnelle de l’artiste.”

Le film couvrira le début de la carrière de Jackson avec les Jackson Five, sa percée en tant que superstar de la pop et ses luttes juridiques avec des poursuites civiles et pénales découlant d’allégations d’abus sexuels sur des enfants. Jackson est mort en 2009 à l’âge de 50 ans.