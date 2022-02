Un site web amusant propose de dépenser l’argent d’Elon Musk !

Elon Musk est actuellement l’homme le plus riche du monde, et pour ceux qui se demandent combien d’objets matériels et de propriétés valent tous ces milliards, il existe un site web qui permet aux visiteurs de faire du shopping pour le découvrir. Le patron de Tesla a connu l’ascension la plus fulgurante de tous les milliardaires de la planète. En effet, en 2021, Elon Musk a gagné 121 milliards de dollars net.

À un moment donné, la valeur nette de Elon Musk a atteint 340 milliards de dollars, ce qui en fait la première personne à franchir la barre des 300 milliards de dollars. Le parcours d’Elon Musk pour devenir la personne la plus riche de la planète a commencé par la création d’un service de navigation en ligne appelé Zip2. Elon Musk a ensuite lancé une société appelée X.com, qui est devenue par la suite le géant financier PayPal. Elon Musk s’est ensuite tourné vers l’exploration spatiale avec les fondations de SpaceX. L’étape suivante a été Tesla, où Musk a commencé en tant que président suite à un investissement avant de devenir PDG.

La plus grande partie de la richesse de Musk est concentrée dans Tesla. Le Bloomberg Billionaires Index évalue la valeur nette actuelle de Elon Musk à 239 milliards de dollars, tandis que Forbes l’évalue à 238,1 milliards de dollars en temps réel. Bien que Musk ne soit pas occupé à acheter des superyachts comme d’autres milliardaires, il existe un site Web qui permet à quiconque de dépenser la fortune de Musk sur n’importe quoi, des consoles Nintendo Switch à une équipe entière de la NFL. Appelé Spend Elon Musk’s Fortune, le site Web propose une réserve d’environ 217 milliards de dollars qu’un habitué peut dépenser dans des articles tels que des AirPods Pro, des PlayStation 5, un Mac Pro complet, l’intégralité de la ludothèque Steam, un abonnement Netflix de 80 ans ou un diplôme universitaire aux États-Unis.

Dans la peau d’un milliardaire

Le site Web énumère des luxes décadents tels qu’un méga-yacht d’une valeur de 300 millions de dollars, le budget nécessaire à la réalisation d’un film hollywoodien de 90 millions de dollars ou un jet Gulfstream G450 d’une valeur d’environ 17 millions de dollars. Bien entendu, la liste comprend également de nombreuses voitures de marques telles que Lamborghini, Ferrari et Bugatti. Le Cybertruck de Tesla, en difficulté, figure sur la liste des dépenses, aux côtés du Roadster 2022 et de la Model S Plaid. Si l’on monte d’un cran dans le club des ultra-riches, il est possible d’investir 2,4 milliards de dollars dans une franchise de la NBA, comme l’a fait l’ancien dirigeant de Microsoft et propriétaire des LA Clippers, Steve Ballmer. Le joyau de la couronne est une équipe de NFL d’une valeur de 3 milliards de dollars, la somme nette de l’argent de Musk permettant d’acheter la même équipe 72 fois et d’avoir encore de la monnaie pour acheter une bonne quantité de seaux Gatorade pour les joueurs.

Dans l’ensemble, il n’y a rien de trop controversé, comme un NFT, au menu, et si le site Web est un petit projet amusant, il met en évidence la lourdeur et le temps qu’il faudrait pour dépenser une telle fortune. Bloomberg estime que la valeur nette de Musk peut acheter plus de 4 millions de grammes d’or, plus de 2,5 milliards de barils de pétrole brut, ou posséder 1,14 % du PIB des États-Unis. Il convient de noter que Spend Elon Musk’s Fortune n’est pas le seul simulateur de ce type. Il existe un autre site Web appelé Spend Bill Gates’ Money qui propose une cagnotte de 100 milliards de dollars à dépenser pour des choses comme un Big Mac à 2 dollars ou la Mona Lisa pour 780 millions de dollars. Oui, tout comme pour Elon Musk, il est également possible de dépenser quelques milliards pour une équipe de la NBA.