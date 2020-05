Principe: pourquoi Warner Bros a changé le logo du film pour éviter la confusion des marques

Quand la première bande-annonce de Principe est sorti le 19 décembre 2019, scénariste et réalisateur, Christopher Nolan ne se rendait pas compte à quel point le logo de son film ressemblait à une entreprise spécifique de composants de vélo du même nom basée à Bellingham, dans l’État de Washington. Les deux dernières lettres, « et » en Principe, fait référence à «l’inversion du temps». Le site Web de vélo Pinkbike a d’abord attiré l’attention sur les similitudes frappantes. Propriétaire Tyler Deschaine les a informés du contexte des droits d’auteur lorsqu’il s’agit de distinguer son entreprise du film de Nolan. Vous pouvez voir la comparaison sur leur Instagram.

« Le 9 octobre 2018, nous avons obtenu la marque de commerce de ‘Tenet’ dans le monde du vélo », a écrit Deschaine. « En droit des marques, cela nous protège uniquement contre l’utilisation de mots dans notre industrie. Je n’ai aucun problème avec eux en utilisant le mot Tenet, il existe des milliers de marques pour ce mot dans des dizaines d’industries. Mon problème est avec la stylisation, mais ce n’est ni ici ni là-bas. J’ai parlé avec des avocats et malgré la validité de mes préoccupations, on m’a conseillé de ne pas poursuivre. Même l’envoi d’une lettre pourrait potentiellement m’ouvrir à un procès préventif de Warner Brothers. Ces sortes de choses peuvent se prolonger pendant des années et les frais juridiques peuvent atteindre des centaines de milliers de dollars. Nous sommes une toute petite entreprise de composants qui prend des mesures pour se tailler une place pour nous-mêmes dans l’industrie. veulent se frayer un chemin à travers les charbons du contentieux. Cela se terminerait mal pour nous. En outre, nous avons des choses plus importantes sur lesquelles nous concentrer, comme le développement de nouveaux produits et la création de contenu rad. Je tiens à préciser que je n’ai jamais pensé de ce scénario comme un riche sche rapide moi. À la fin de la journée, je veux simplement éviter de nuire à la réputation de ma marque et je suppose que cet article aidera à clarifier l’air. Merci Pinkbike d’avoir tendu la main et d’avoir donné une plus grande voix au petit gars. Maintenant, allez voir Tenet et pensez à nous pendant que le logo tourne devant votre visage. «

Après la déclaration, Warner Bros a contacté Deschaine avec un e-mail de Nolan, que les visiteurs peuvent voir sur son site. La page commence par l’avertissement, « Si vous êtes tombé sur ce site Web lors d’une quête d’informations concernant le film Tenet de Christopher Nolan, ou si vous cherchez un nouvel ensemble de barres et que vous vous êtes dit » Wow, ce logo ressemble assez à que les films logo « , cette page est conçue pour purifier l’air. En 2017, j’ai commencé à conceptualiser cette idée de marque. Au cours de ma quête d’un nom, j’ai su que je voulais un palindrome et j’ai atterri sur le mot Tenet. J’ai d’abord pensé que j’avais a simplement inventé un mot, mais après une recherche rapide sur Google, j’ai réalisé qu’il avait en fait un sens qui correspondait à ma vision. » Voici l’email de Nolan ci-dessous.

« Cher Tyler, Warners vient de me montrer le logo de votre entreprise, je voulais donc vous contacter directement et vous rassurer sur le fait que notre logo a été créé sans référence au vôtre. Je le sais parce que j’ai conçu le nôtre moi-même, en le faisant évoluer au cours des six dernières années, poussé par une fascination pour les symétries d’un mot qui est au cœur de mon histoire et de ses thèmes. Je pensais avoir fait quelque chose d’unique – mais vous étiez clairement motivé par la même impulsion créative. Je suppose que la foudre peut frapper deux fois, et je comprends évidemment que vous ne voudriez pas que quiconque pense que vous avez été inspiré par le traitement du titre de notre film – n’hésitez pas à me citer en abattant de tels malentendus. J’adore notre logo, donc j’espère que vous ne sentirez pas que c’est nécessaire, mais si vous le souhaitez, je peux arrêter de l’utiliser car il semble que vous ayez rendu public le vôtre en premier. Respectueusement votre, Chris Nolan «

Principe étoiles John David Washington, Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johnson, Fiona Dourif, Clémence Poésy, Kenneth Branagh, Michael Caine, et Himesh Patel. Le film devrait sortir en salles le 17 juillet. Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous.

