Fright Night 2 New Blood Review – / Film

Les vampires sont une menace commune dans les films d’horreur, certains diraient beaucoup trop communs (et oui que quelqu’un est moi). Il n’est donc pas surprenant qu’ils soient également un antagoniste fréquent des suites d’horreur DTV. Cette chronique a déjà couvert la suite de 30 jours de nuit (2007), et il y en a d’autres à l’horizon. Les vampires sont un effet bon marché car tout ce dont vous avez généralement besoin sont des crocs et peut-être des yeux améliorés numériquement, et vous êtes parti pour les courses sanglantes.

Tom Holland (Un jeu d’enfant, 1988) autre classique de l’horreur, Nuit d’effroi (1985), a obtenu une suite appropriée trois ans plus tard qui, malgré son indisponibilité actuelle, est en fait assez solide, mais le remake du grand écran de 2011 n’a pas eu le même succès. C’est malheureux, mais c’est aussi la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd’hui.

The Beginning – Fright Night (2011)

Charley Brewster (Anton Yelchin) était un geek amoureux du plaisir, mais il est maintenant un adolescent cool avec des amis populaires, une petite amie chaude (Imogen Poots) et pas de temps pour son autre meilleur ami (Christopher Mintz-Plasse). Lorsque les habitants disparaissent en ville, son ami Ed suggère qu’un vampire est à blâmer – pire, Ed pense que c’est le voisin de Charley, Jerry (Colin Farrell). Charley ne l’achète pas, mais quand Ed disparaît et que Jerry agit de manière menaçante et séduisante, il se rend rapidement compte que le suceur de sang est réel et pourrait bien le viser ensuite. Son seul espoir? Un magicien de scène de Las Vegas nommé Peter Vincent (David Tennant).

The DTV Plot – Fright Night 2: New Blood (2013)

Comme vous, Charley Brewster se rend en Roumanie pour un voyage en classe avec son meilleur ami Evil Ed et son ex-petite amie Amy. Quelques instants après son arrivée dans sa chambre d’hôtel, cependant, il voit une brune coquine nommée Gerri Dandridge faire saigner une femme seins nus dans la fenêtre d’à côté. Ruh roh! On dirait que Charley est la cible d’un vampire qui pourrait bien être la légendaire comtesse Bathory. Son seul espoir? L’hôte d’un spectacle de chasse aux fantômes nommé Peter Vincent.

Changement de talent

Refaire un classique de l’horreur / comédie bien-aimé est une décision audacieuse, mais le réalisateur Craig Gillespie (M. Woodcock, 2007) et l’écrivain Marti Noxon (Buffy contre les vampires, 1997-2003) a réussi à faire le bien par la propriété. Le casting fait aussi beaucoup de travail car Yelchin, Poots, Farrell, Mintz-Plasse, Tennant, Toni Collette, Dave Franco et Lisa Loeb apportent tous leurs charmes au film. L’original de Chris Sarandon fait même une apparition!

Ces talents connus offrent une montre solide, alors voyons les noms associés à la suite – le réalisateur Eduardo Rodriguez (Stash House, 2012) et l’écrivain Matt Venne (White Noise 2: La lumière, 2007) ne sont pas exactement des quantités connues, et le casting jouant les personnages de retour? Ouais, je ne reconnais pas non plus Will Payne, Sean Power, Chris Waller ou Jaime Murray. Cela seul n’est pas un coup, évidemment, car tout le monde n’est personne jusqu’à ce qu’ils soient quelqu’un, et c’est également la même chose en ce qui concerne les suites DTV. Ce n’est certainement pas inspirant, cependant.

Comment la suite respecte l’original

Charley Brewster n’a rien appris de sa confrontation avec des vampires chez lui à Las Vegas, car comment expliquer autrement son oui à un voyage en classe en Roumanie? Oh, parce que ce n’est pas vraiment une suite. Ce suivi est en fait plus un redémarrage en douceur par pure paresse, mais il (peut-être par inadvertance) fait un clin d’œil à la suite du film original de 1988, Fright Night Part 2. Dans ce film, Charley et ses amis sont passés à l’université mais se retrouvent pris dans des manigances plus vampiriques quand une vampire femelle arrive pour faire des ravages impertinents. Dans ce film, la suceuse de sang se révèle être la sœur de Jerry Dandridge de l’original, et elle cherche à se venger de Charley. Ici, cependant, les cinéastes ont fait de la menace féminine principalement une excuse pour montrer un peu de peau. Au lieu d’un lien narratif réel entre elle et les protagonistes, le film la place plutôt comme une figure historique dont la soif de sang a, au fil du temps, été responsable de nombreuses tragédies de haut niveau, y compris la catastrophe de Hindenburg et le meurtre du Dahlia noir. Et oui, je me rends compte que rien de tout cela ne montre comment la suite respecte l’original.

Donc, dans un esprit de positivité, voici quelques notes. Alors que nous obtenons toujours des ébats CG, il y a des scènes sanglantes sous la forme de personnes couvertes de substance rouge. Et bien que le choix ait été fait pour des raisons budgétaires, la scène montrant l’histoire de Gerri via l’animation constitue une belle rupture stylistique avec le reste du film. Et enfin, toutes choses étant égales par ailleurs, il s’agit de l’une des séquences DTV les plus belles, car le tournage en Roumanie permet d’en avoir pour son argent lorsqu’il s’agit de lieux.

Comment la suite chie sur l’original

S’inspirant du paragraphe ci-dessus, tout en Nouveau sang n’est pas vraiment une suite, c’est quand même un film assez pauvre. C’est fondamentalement la même intrigue à nouveau recyclée à la fois du long métrage original de 1985 et du remake de 2011 – un rôle principal masculin nommé Charley a un meilleur ami nommé Ed et une fille qu’il aime nommée Amy, et tandis qu’Ed est transformé en vampire et tué, Amy est ciblé par le vampire mais survit avec l’aide d’un héros réticent nommé Peter. Les configurations sont presque identiques, mais les différences entre cette version du conte et ces deux précédentes sont légion.

L’étape la plus évidente se présente sous la forme d’un budget, mais bien que cela affecte les effets visuels, la puissance des étoiles et la portée des décors, toutes ces choses peuvent être pardonnées par le talent, les compétences et un script créatif. Malheureusement, et sans surprise, nous n’obtenons rien de tout cela ici. Le gros tirage dans les deux Nuit d’effroi Les originaux sont les charmes, les talents et la chimie de leurs acteurs respectifs, mais ici, tout le monde est abruti par ses personnages principaux, ne laissant rien aux téléspectateurs de trouver attrayant à leur sujet. C’est bien si les éléments de genre le compensent, mais ce n’est jamais le cas ici.

Conclusion

Comme beaucoup trop de suites DTV, celle-ci est un échec car elle ne frappe que le rythme le plus basique sans offrir de sensations fortes ou de personnalité. Nous ne nous soucions pas de ces personnages, et les séquences d’horreur ne se distinguent en aucune façon. Pire, et honnêtement, c’est le plus grand crime, sa disponibilité omniprésente en streaming et sur Blu-ray est une gifle pour ceux d’entre nous qui ont toujours envie d’une sortie de la suite de 1988, qui n’est disponible dans aucun format.

