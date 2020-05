Preuve que The Boss peut résoudre tous vos problèmes – betanewsfr

Les Dropkick Murphys et Bruce Sprinsteen se produisent au Fenway Park le vendredi 29 mai à 18 h. Ce sera le premier concert à Fenway sans public, mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas invités.

« Streaming Outta Fenway » sera diffusé en direct sur la chaîne Youtube officielle de Murphys, grâce aux bonnes personnes de la technologie Pegasystems.

Mon meilleur conseil pour être excité pour ce concert? Revoyez le premier concert en direct de Dropkick Murphys, diffusé sur leur chaîne en mars. Ma prochaine recommandation? Regardez «Aveuglé par la lumière» pour vous rappeler à quel point le Boss est génial.

«Blinded by the Light» est sorti en 2019, écrit et réalisé par Gurinder Chadha, dont les crédits précédents incluent «Bend it Like Beckham» (2002) et «Angus, Thongs and Perfect Snogging» (2008).

Inspiré par l’histoire vraie du journaliste de la télévision et de la radio britannique Sarfraz Manzoor, le film a reçu des critiques généralement positives et a été félicité pour sa description précise de l’inspiration de la bonne musique. Surtout si cette musique est écrite par ce type d’Asbury Park.

Le protagoniste du film, Javed Khan, est animé par le nouveau venu charismatique Viveik Karla. Javed est un adolescent pakistanais de première génération vivant à Luton, en Angleterre. L’année est 1987, et Javed est au bord de l’âge adulte; c’est un écrivain en herbe qui peine à trouver sa voix. Il est étouffé par sa famille très traditionnelle, les insultes cruelles et racistes de ses camarades de classe à son collège, et un manque total d’inspiration pour prendre la plume sur papier.

Les choses changent quand il tombe – littéralement – sur un autre étudiant pakistanais (Aaron Phagura) avec des écouteurs. Javed demande ce qu’il écoute, mais il reçoit une réponse inconnue: The Boss, suivi de l’un de mes échanges préférés dans le film:

« Le patron de quoi? »

« Le patron de nous tous. »

L’auditeur de la musique, Roops, prête à Javed deux cassettes Bruce pour l’entendre par lui-même. La recommandation n’aurait pas pu arriver à un moment plus parfait: à la maison ce soir-là, le père de Javed, Malik (Kuvinder Ghir), a été licencié de son emploi chez General Motors. Les brutes du quartier vandalisent le complexe d’appartements du Khan. La peur et la colère de Javed atteignent le point d’ébullition, le conduisant à jeter tous ses essais et poèmes précédents par sa fenêtre.

Il tombe sur les bandes empruntées sur le sol. Sans trop y penser, il sort son Walkman, fait apparaître le «Born in the U.S.A». bande à l’intérieur, branche son casque et augmente le volume. « Dancing in the Dark » remplit ses oreilles, les paroles résonnent avec son esprit et son âme. Javed – un peu comme nous tous lorsque nous entendons une chanson de Springsteen pour la première fois – est fasciné et motivé pour essayer de changer les choses.

Il court dehors pour collectionner ses écrits tout en écoutant «The Promised Land» (qui n’est pas sur l’album «Born in the USA», mais alors quoi?). Il est étonné que cet artiste semble savoir exactement comment il se sent et exactement où il vient.

Ce qui suit cette première écoute est une aventure inspirante de passage à l’âge adulte remplie de nouveaux amis, de premiers rendez-vous, de combats en famille et d’une représentation totalement rock de «Born to Run».

«Blinded by the Light» est un drame comique édifiant sur la façon de se retrouver – et sur la façon dont la bonne musique peut vous y aider.

Je vous promets ceci: regardez ce film de bien-être et vous creuserez vos anciens disques Springsteen pour essayer de reprendre le moment où vous êtes tombé amoureux de The Boss.

C’est du moins ce que j’ai fait! Heureusement que je l’ai fait aussi. Maintenant, j’attends avec impatience «Streaming Outta Fenway».

N’est-ce pas génial quand les artistes qui nous tiennent à cœur se soucient profondément de nous tout de suite?