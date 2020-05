Aucune nouvelle voiture Volvo n’atteindra des vitesses supérieures à 180 km / h

Volvo a plafonné les vitesses maximales de toutes les nouvelles voitures de sa gamme à 180 km / h pour améliorer la sécurité routière. Auparavant, la vitesse de pointe de toutes les voitures Volvo variait entre 190 et 250 km / h.

Volvo avait annoncé son intention de limiter la vitesse de pointe de toutes ses voitures à 180 km / h l’année dernière et maintenant le constructeur suédois a commencé à déployer la même chose sur toutes leurs voitures. Le plafonnement de la vitesse maximale fait partie d’un plan de sécurité plus large dans lequel l’entreprise souhaite réduire à zéro les décès dus aux accidents de la circulation. Le plafond de vitesse sera efficace sur toute la gamme de voitures Volvo à mesure que de nouvelles mises à jour de l’année de modèle seront introduites. Le directeur du centre de sécurité de Volvo affirme qu’il ne s’agit pas de limiter les propriétaires, mais de les aider à être «les meilleurs conducteurs possibles». Auparavant, la vitesse de pointe des voitures Volvo se situait entre 190 et 250 km / h.

Toutes les voitures Volvo seront désormais limitées à une vitesse de pointe de 180 km / h pour des mesures de sécurité routière améliorées.

De plus, tous les nouveaux propriétaires de Volvo recevront une nouvelle clé d’entretien grâce à laquelle les propriétaires pourront fixer des limites de vitesse maximale supplémentaires entre 50 et 180 km / h sur leurs véhicules au cas où quelqu’un d’autre utiliserait leur voiture et ne le voudrait pas. pour dépasser une certaine vitesse. Même la limite de vitesse de 180 km / h dépasse les réglementations de vitesse dans presque tous les pays. Par exemple, en Inde même, la vitesse légale maximale à laquelle vous êtes autorisé à conduire sur les autoroutes est de 120 km / h. Mais la plupart des conducteurs indiens conduisent à des vitesses plus élevées sur les autoroutes qui ont une limite de vitesse légale encore moindre de 100 km / h.

L’intention derrière l’introduction d’un plafond de vitesse est également de promouvoir une discussion sur la sécurité. Malin Ekholm, responsable du Volvo Cars Safety Center, déclare: «Nous avons décidé qu’il n’y avait vraiment aucune raison d’aller plus vite que 180 km / h. 180 km / h est encore rapide, alors ça va être la fin de la vitesse? Non, ce n’est pas le cas, mais c’est toujours une limitation. Tout le monde parle de vitesse et de vitesse, et nous voulions faire quelque chose pour montrer que nous sommes sérieux. » Bien sûr, une telle mesure soulèvera une certaine controverse, certains remettant même en cause les droits de l’entreprise. Cependant, Volvo fait valoir qu’au-delà de certaines vitesses, la technologie et l’infrastructure de sécurité embarquée ne sont plus en mesure d’éviter des blessures graves. Il était donc nécessaire de prendre une telle mesure proactive.

Lisez aussi: Top 5 des VUS automatiques diesel économes en carburant dans le budget de Rs 10-20 lakh

Cependant, Ekholm a également déclaré que les clients de Volvo étaient largement «très favorables» à cette mesure. Elle a dit: « » Je suis heureuse que la majorité des gens aient été positifs en disant que nous faisons quelque chose en parlant du problème et en agissant. En tant que constructeur automobile, nous voulons apporter à la table la boîte à outils que nous avons, qui comprend des limitations de vitesse, et voir comment nous pouvons faire en sorte que les conducteurs soient les meilleurs possible dans chaque situation. Il s’agit de savoir comment nous pouvons le faire de manière à ce qu’il comprenne que c’est une aide et non une approche de «grand frère». »

Lisez aussi: Lancement des BMW F 900 R et F 900 XR en Inde – Prix et détails!

Volvo a l’intention de prendre de nombreuses autres mesures pour améliorer encore la sécurité routière. Ils examinent également les problèmes d’intoxication et de distraction des conducteurs en installant un système de surveillance des conducteurs dans leurs voitures. Volvo a également annoncé récemment son partenariat avec Luminar pour que toutes ses voitures de prochaine génération soient équipées de la technologie LIDAR (Light Detection and Ranging), ce qui est essentiellement une étape vers le développement d’une technologie entièrement autonome, en particulier pour les autoroutes.