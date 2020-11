Près d’un million de comptes Free Fire interdits pour tricherie au cours des 2 dernières semaines

in

Image via Free Fire India

La triche est un problème auquel tous les développeurs sont confrontés dans l’industrie des jeux vidéo, et c’est encore pire pour les jeux gratuits. Au total, 862 818 comptes ont été interdits Feu libre pour avoir triché ces deux dernières semaines, a annoncé le développeur Garena sur Facebook.

Dans un graphique, la société a exposé les raisons pour lesquelles ces comptes ont été interdits. La majorité, 33% des comptes interdits au total, utilisaient un logiciel de visée automatique, tandis que 26% utilisaient des logiciels pour voir à travers les murs, voir les ennemis pour les prendre au dépourvu et les tuer.

Image via Free Fire

En relation: L’événement Free Fire Time propose des boîtes à armes gratuites, des costumes, des bons et plus

Le nombre le plus impressionnant de ces graphiques est certainement les 54% de comptes interdits sans être signalés par les joueurs. Cela signifie que le système de détection de triche de Garena est efficace.

« Nous reviendrons avec plus de mises à jour dans la semaine à venir », a déclaré le développeur. « Veillez à ne pas faire équipe avec des joueurs qui trichent ou n’utilisent aucune application susceptible de modifier le fichier du jeu. »

Le dernier rapport remonte à mai, lorsque plus de 3,8 millions de tricheurs ont été interdits. À ce moment-là, Garena a annoncé la création d’un système empêchant les propriétaires de comptes interdits d’ouvrir de nouveaux comptes.

Malgré une politique anti-triche de plus en plus efficace, des tricheurs ont été trouvés même au plus haut niveau, lorsque deux équipes ont été bannies du Feu libre India Championship 2020 Fall en septembre dernier.