Test du OnePlus Buds Z: moins cher et meilleur que les OnePlus Buds

Les OnePlus Buds Z n’essaient pas de vous enchaîner avec des matériaux sophistiqués ou des fonctionnalités inutiles. Au lieu de cela, ce sont les écouteurs pour quiconque a un budget limité. OnePlus a appris de ses débuts de véritables écouteurs sans fil, et maintenant presque tous les propriétaires de smartphones Android peuvent accéder aux mises à jour du micrologiciel avec ces écouteurs, plutôt que seulement les propriétaires de OnePlus. Est-ce que ce sont les budgets à battre ou y a-t-il de meilleures options pour vous?

Qui devrait obtenir le OnePlus Buds Z?

Propriétaires de smartphones OnePlus 7 et OnePlus 8 tirera le meilleur parti des OnePlus Buds Z. Ce sont les combinés requis pour le support Dolby Atmos; tout le monde obtient une lecture stéréo standard.

tirera le meilleur parti des OnePlus Buds Z. Ce sont les combinés requis pour le support Dolby Atmos; tout le monde obtient une lecture stéréo standard. Auditeurs à petit budget apprécieront ces écouteurs pour leurs fonctionnalités haut de gamme telles que la résistance à la poussière et à l’eau IP55 et une charge rapide extrêmement efficace.

À quoi ressemble l’utilisation du OnePlus Buds Z?

Les OnePlus Buds Z présentent un design à tige, un peu comme les OnePlus Buds originaux et les AirPods d’Apple. En un coup d’œil, vous pourriez facilement confondre les Buds Z avec les Buds d’origine, mais il y a une grande différence entre les deux casques: la conception de l’embout. Les OnePlus Buds Z ont des buses avec des manchons en silicone qui se scellent à l’oreille, ce qui manque aux OnePlus Buds.

OnePlus propose trois tailles d’embouts (petite, moyenne et grande), ce qui rend les Buds Z beaucoup plus confortables que tout type d’écouteurs de type ouvert. Non seulement ils sont plus confortables, mais ils restent en place pendant que vous vous déplacez. J’ai pris ces écouteurs IP55 pour l’escalade et ils sont restés en place même lorsque j’ai chuté de quelques mètres avant de toucher le sol amorti. C’est quelque chose qui ne peut pas être dit pour la conception non scellée des OnePlus Buds.

Chaque écouteur dispose d’un panneau tactile capacitif pour le contrôle de la lecture. La valeur par défaut est définie de manière à ce que le double-tapotement de l’un ou l’autre des écouteurs saute à la piste suivante, et la seule façon de mettre la lecture en pause est de retirer un écouteur. Cela interrompt automatiquement la lecture et la réinsertion de l’écouteur reprend automatiquement la lecture. Tout comme avec les OnePlus Buds d’origine, la détection automatique des oreilles est immédiate et très fiable.

Devez-vous télécharger l’application HeyMelody?

Pour recevoir les mises à jour du micrologiciel et remapper les commandes, vous devez télécharger l’application mobile HeyMelody. Tout appareil Android exécutant Android 6.0 ou version ultérieure peut utiliser l’application, mais elle n’est pas encore disponible sur iOS.

Vous devez télécharger l’application HeyMelody pour accéder à votre assistant intelligent à partir du OnePlus Buds Z.

HeyMelody est très rare. Tout ce que vous pouvez faire est de mettre à jour le micrologiciel et de remapper les commandes. C’est idiot de devoir télécharger une application pour accéder à la piste précédente à partir des écouteurs, mais au moins l’option est disponible. L’application HeyMelody est toujours en développement et les fonctionnalités sont susceptibles de changer à mesure que l’application mûrit.

Les OnePlus Buds Z restent-ils connectés?

Pendant ma période de test, le OnePlus Buds Z est resté connecté à mon Samsung Galaxy S10e et à mon OnePlus 7 Pro, tant que je suis resté dans la portée sans fil de 10 mètres. À l’extérieur, des problèmes de connexion se produisaient de temps en temps, que mon téléphone soit dans ma poche gauche ou droite. La connexion n’a cependant jamais été complètement interrompue.

Les OnePlus Buds Z utilisent le micrologiciel Bluetooth 5.0 et ne prennent en charge qu’un seul codec Bluetooth de haute qualité: AAC. La plupart des smartphones Android ont du mal avec le codec Bluetooth AAC, car le système d’exploitation ne peut pas coder de manière cohérente le codec. Cela signifie que les propriétaires d’iPhone bénéficieront d’un streaming cohérent de haute qualité, tandis que la plupart des propriétaires d’Android se retrouveront avec SBC, le plus petit dénominateur commun des codecs Bluetooth.

Quel est le son du OnePlus Buds Z?

Les OnePlus Buds Z ont une réponse en fréquence sûre car très conviviale. La plupart des casques amplifient les notes graves et aiguës pour rendre la musique plus attrayante, tout en la faisant sonner comme si tous les détails (notes aiguës) sont préservés.

La réponse en fréquence des Buds Z est similaire à celle des OnePlus Buds, malgré les pilotes plus petits – le premier a des pilotes dynamiques de 10 mm tandis que le second a des pilotes dynamiques de 13,4 mm. Les deux écouteurs amplifient les notes de basse pour sonner environ deux fois plus fort que les notes de milieu de gamme, ce qui donne à votre musique plus de «punch».

C’est une astuce intelligente qui plaît à la plupart d’entre nous, mais vous aurez peut-être du mal à entendre les détails vocaux, les résonances en particulier, du OnePlus Buds Z. Ceci est une conséquence du masquage auditif, lorsqu’un son fort (notes de basse) rend difficile d’en entendre une relativement faible (notes médium). Ce n’est pas un gros problème lors des déplacements ou de l’exercice. Cependant, si vous écoutez vos chansons bien-aimées que vous connaissez comme le fond de votre main, ne soyez pas surpris quand il semble qu’il manque des détails.

L’isolation passive est assez bonne, tant que vous obtenez un ajustement approprié avec les embouts fournis. Un bon ajustement est absolument essentiel pour une qualité sonore optimale, alors prenez quelques minutes pour jouer avec les embouts fournis. OnePlus comprend des manches petites, moyennes et grandes que vous pouvez changer. Dans le pire des cas, vous pouvez toujours investir dans une paire tierce qui vous convient mieux.

Combien de temps dure la batterie?

Les batteries ont duré exactement 4 heures lorsqu’elles étaient soumises à une sortie constante d’environ 75 dB. Bien que cela soit inférieur à la durée de lecture officielle de 5 heures, il est moyen pour ce niveau de véritable casque sans fil. Le boîtier offre quatre cycles de charge supplémentaires. L’une des meilleures fonctionnalités de tout casque OnePlus est la charge rapide. Si vous déposez les écouteurs dans l’étui pendant seulement 10 minutes, vous êtes récompensé par trois heures de lecture. C’est une fonctionnalité intéressante pour les voyageurs fréquents et les roadtrippers.

Le boîtier se charge via USB-C et ne prend pas en charge la charge sans fil. Pour cela, vous devrez passer aux OnePlus Buds.

Les véritables batteries d’écouteurs sans fil perdent-elles leur charge?

Les vrais écouteurs sans fil utilisent des batteries au lithium-ion, qui se dégradent avec le temps. Les cycles de vie de ces cellules de batterie sont raccourcis car ils sont constamment chargés et épuisés. Actuellement, la plupart des véritables écouteurs sans fil ont une durée de vie optimale de deux ans avant que les piles ne doivent être remplacées, ou que vous deviez en acheter une autre paire.

Si vous voulez quelque chose pour le long terme, les vrais écouteurs sans fil ne le sont pas.

Apple ouvre la voie en matière d’optimisation de la batterie, car iOS 14 demande aux étuis AirPods et AirPods Pro de limiter la charge des écouteurs au-delà de 80% de leur capacité, jusqu’à ce qu’ils soient prêts à être utilisés. Il faut un certain temps au logiciel pour s’acclimater à vos habitudes, mais il enregistre rapidement les tendances d’utilisation et ne chargera complètement les écouteurs qu’à l’approche de l’heure prévue. Cela devrait prolonger la durée de vie de la batterie de la gamme AirPod, et c’est quelque chose que d’autres fabricants de casques pourraient mettre en œuvre avec les futures mises à jour du micrologiciel.

Puis-je utiliser le OnePlus Buds Z pour les appels téléphoniques?

La qualité du microphone est correcte, mais rien de spécial. Vous pouvez prendre des appels rapides avec cela et même participer à des conférences téléphoniques internes, mais il vaut mieux obtenir un casque plus haut de gamme pour les appels clients importants. Les clips audio sont assez nombreux et le bruit de fond est à peine rejeté comme vous pouvez l’entendre dans la démo ci-dessous.

Démo du microphone OnePlus Buds Z:

https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2020/11/OnePlus-Buds-Z-microphone-demo.mp3

OnePlus Buds vs. OnePlus Buds Z: Quels sont les meilleurs boutons?

Si vous voulez la meilleure qualité sonore, vous devriez acheter les OnePlus Buds Z. Bien sûr, les OnePlus Buds ont des pilotes dynamiques plus grands, mais ils laissent beaucoup plus de bruit de fond que les Buds Z. Même le meilleur ajustement possible avec les OnePlus Buds ne peut pas comparer à un ajustement médiocre avec les OnePlus Buds Z. Une autre raison pour obtenir les OnePlus Buds Z sur les OnePlus Buds: ils sont plus durables. Le premier bénéficie d’un indice IP55, tandis que le second n’a qu’un indice IPX4. Les deux casques survivront à la plupart des entraînements cardio, mais les Buds Z sont le meilleur choix pour les grimpeurs et les gymnastes d’entraînement.

Il y a cependant quelques raisons de faire passer les OnePlus Buds sur les Buds Z. Certaines personnes aiment être conscientes de leur environnement à tout moment, ce que vous ne pouvez faire qu’avec les OnePlus Buds Z lorsque vous écoutez en mode mono. Un autre avantage des OnePlus Buds d’origine est le chargement sans fil. Bien que ce ne soit pas une fonctionnalité décisive pour la plupart d’entre nous, c’est bien de l’avoir.

Examen du OnePlus Buds Z: devriez-vous les obtenir?

Les OnePlus Buds Z sont une excellente solution pour les auditeurs qui ne veulent ou n’ont besoin de rien d’extraordinaire. Si votre budget s’arrête absolument à 50 $, alors les OnePlus Buds Z sont l’un des casques les plus économiques disponibles. Les contrôles limités sont pénibles, mais des inconvénients sont attendus à ce prix. Si vous voulez des écouteurs encore plus abordables, vous pouvez envisager des alternatives telles que l’Anker SoundCore Liberty Neo et le JLab Go Air, qui sont tous deux des écouteurs durables avec des profils sonores conviviaux.

