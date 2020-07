Premières impressions: Twin Mirror est le jeu le plus cinématographique de DONTNOD à ce jour

DONTNOD Entertainment s’est fait un nom au cours de la génération PlayStation 4 grâce aux récits fascinants de deux titres Life Is Strange. Les histoires de Max Caulfield et de son copain Chloé Price ainsi que le duo fraternel de Sean et Daniel Diaz ont tous deux aidé à vraiment lancer le développeur aux yeux du public, mais il est maintenant temps pour quelque chose de légèrement différent. Twin Mirror est son dernier projet PS4, et même s’il s’agit de l’histoire qu’il essaie de raconter, le studio aborde le sujet de manière beaucoup plus cinématographique. Au niveau d’une exclusivité Sony exclusive, ce n’est pas le cas, mais ce n’est certainement pas trop loin. Tout cela fait ce qui est de loin l’expérience la plus cinématographique et la plus belle de DONTNOD Entertainment.

Tout ce qui concerne Twin Mirror semble délibéré. Des angles de caméra intentionnels et un éclairage intentionnel et de mauvaise humeur jusqu’aux plans larges qui donnent un certain ton, le jeu semble guider le joueur sur certains chemins plutôt que de leur donner les clés du palais. Twin Mirror met toujours l’accent sur les choix et les options de dialogue, mais cette fois-ci, ils semblent plutôt avoir un impact sur un récit gravé dans le marbre plutôt que sur le vôtre. Il ne semble pas que vous serez jamais exclu des plus grandes décisions du titre en fonction des choix précédents. Cependant, Twin Mirror apparaît comme une expérience qui a vraiment pris le temps de construire une histoire crédible, peu importe la route que vous prenez.

C’est probablement aussi une bonne idée d’avoir une idée du type d’intrigue que vous allez avoir un impact. Vous incarnez Sam, un homme qui revient dans sa ville natale de Basswood pour assister aux funérailles de son défunt ami nommé Nick. Il ne pense pas qu’il se sentira le bienvenu suite aux événements de son passé, mais les respects doivent simplement être payés. Sam prévoit d’être dans et hors de l’endroit le plus rapidement possible, sauf que, inévitablement, quelque chose le maintient là bien plus longtemps que prévu.

Sam n’est cependant pas le seul dans cette entreprise. Il est accompagné d’un alter ego visible uniquement à son œil nu. Conçu pour aider le protagoniste à travers des situations sociales, ce doppelgänger propose des points de vue alternatifs lors d’importantes scènes de prise de décision pour s’assurer que Sam considère chaque approche du choix à portée de main. Il est actuellement difficile de savoir si l’alter ego jouera un rôle plus important dans l’histoire, n’apparaissant de manière significative qu’une seule fois pendant la démo de 20 minutes, mais c’est toujours une fonctionnalité intéressante. Il est révolu le moment où vous prenez une décision rapide en un instant – vous serez toujours obligé de considérer le jugement sous tous les angles.

Dans d’autres aspects cependant, Twin Mirror se joue comme un titre typique de Life Is Strange. Vous serez libre de parcourir l’environnement, d’interagir avec les objets au fur et à mesure et d’en savoir plus sur votre environnement. Une toute nouvelle interface utilisateur se penche sur la trame de fond une fois que vous découvrez les interactions facultatives et différents messages texte peuvent être envoyés à d’autres personnages en fonction de votre relation avec eux et de votre humeur à l’époque. DONTNOD a repris tout ce qu’il a appris au cours des deux dernières années et a conçu un titre plus intuitif dans tous les sens. Encore une fois, cela ressemble à une vision beaucoup plus cinématographique de la philosophie du studio.

Cependant, Twin Mirror présente une toute nouvelle fonctionnalité, et il arbore un nom que vous avez peut-être vu dans d’autres jeux axés sur les détectives de la génération. Le Mind Palace est un endroit où Sam peut aller, eh bien, son esprit, et il déclenche la lecture de certains souvenirs. Ils jouent en temps réel devant lui, la démo décidant de se concentrer sur la raison pour laquelle Sam est si inquiet de retourner à Basswood. Malheureusement, cette séquence laisse place à un peu d’écriture maladroite lors d’une scène de proposition, alors espérons que c’est quelque chose qui pourra être clarifié avant la sortie. Dans l’ensemble, cependant, DONTNOD promet qu’il a son propre tour sur le mécanicien dans sa manche – quelque chose qu’il prévoit de partager plus de détails à l’approche du lancement.

La preuve sera dans le pudding, mais Twin Mirror apparaît comme une vision cinématographique plus mature de tout ce que ce studio français a fait auparavant. En retirant une page du livre de Sony, le jeu ressemble à une aventure beaucoup plus riche, fascinante et narrative dont nous ne pouvons que nous enthousiasmer. Si une partie de l’écriture obtient un autre laissez-passer et que le Mind Palace s’avère être une excellente fonctionnalité, DONTNOD Entertainment aura encore un autre gagnant entre ses mains.

Twin Mirror sera lancé sur PS4 à un moment donné en 2020 et est un titre unique et cohérent. Ce n’est pas épisodique. Êtes-vous intéressé à découvrir le jeu? Explorez votre propre Mind Palace et extrayez quelques réflexions dans les commentaires ci-dessous.