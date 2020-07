«La guerre des mondes» se renouvelle et commence à tirer avec de fortes mesures préventives

«La guerre des mondes» se poursuivra pendant un an. La production européenne de FOX, développée en collaboration avec Canal + et Gaumont, a confirmé son renouvellement pour une deuxième saison, dont le tournage est sur le point de démarrer au milieu de mesures préventives sévères. Et est-ce sera la première production télévisuelle britannique à enregistrer des caméras depuis l’éclatement de la pandémie de coronavirus, comme l’a précisé Deadline.

Natasha Little, Daisy Edgar-Jones et Ty Tennant dans ‘War of the Worlds’

Le renouvellement est le résultat de la bonne performance de la première saison, qui a franchi plusieurs étapes avec sa première en 2019: Il s’agit de l’un des contenus les plus demandés du service à la demande de Canal +, a atteint plus de cinquante pays grâce à FOX et s’est démarqué aux États-Unis grâce à Epix. Par conséquent, il s’est imposé comme un produit rentable, gagnant le feu vert pour étendre son existence à l’écran.

Le casting sera à nouveau dirigé par Gabriel Byrne et Daisy Edgar-Jones, dont les personnages ont été grandement affectés par la prétendue invasion extraterrestre avec laquelle le premier épisode a commencé. Au cours de la deuxième saison, les conséquences de cette attaque seront approfondies., en particulier compte tenu des événements survenus à la fin de la précédente série d’épisodes, qui remettaient en question ce que l’on pensait des envahisseurs hostiles.

Exercice anticoronavirus

Dans le but de pouvoir déployer son tournage au Pays de Galles à partir de lundi prochain, l’équipe du producteur de la série, Urban Myth Films, a utilisé un système de couleurs pour délimiter l’accès des personnes impliquées à certaines zones de l’enregistrement. En outre, le vendredi 3 juillet, une sorte de procès aurait été mené pour vérifier l’efficacité des mesures et s’il était possible de développer le tournage en les soumettant. En raison du résultat encourageant de ce test, les réalisateurs de « La guerre des mondes », Richard Clark et Ben A. Williams, et le reste de l’équipe pourront se mettre au travail pour continuer à réinventer le classique H.G. Puits.