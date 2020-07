Saray explique pourquoi il a abandonné la finale de «MasterChef 8» en insultant Jordi Cruz

Deux mois après avoir présenté sa « perdrix mourante », telle qu’elle la définit elle-même, Saray Carrillo continue de parler. Le candidat le plus controversé de «MasterChef 8» a accordé une interview à l’émission de radio Xtra Morning, dans lequel il a passé en revue son temps au talent et a expliqué pourquoi elle a disparu de la finale qui a proclamé Ana Iglesias vainqueur.

Le programme a convoqué tous les candidats pour couvrir les finalistes, mais Saray a été à peine vu pendant quelques secondes lorsqu’il est entré dans le set. Selon Cordovan, tout a une explication: « J’ai vu que mon image était très tachée et j’ai dit au producteur de la rétracter. Ils m’ont dit que j’allais parler aux juges et nous nous sommes censés faire amende honorable, mais cela n’a pas été rendu.« est tombé.

Saray, candidat à «MasterChef 8», inculpé contre Jordi Cruz

La bombe a explosé lorsque Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera et Pepe Rodríguez ont apprécié Ana Iglesias, qui a finalement gagné. Saray assure que Jordi Cruz a comparé les deux concurrents: « Ils m’ont jeté par terre », précise-t-il. Puis les insultes sont arrivées: « Je lui ai dit ‘que veux-tu, clown, que veux-tu de moi’ « ..

La chose ne va pas plus loin car elle décide elle-même de quitter le plateau. « Depuis les tribunes, j’ai commencé à dire des choses à Jordi et j’ai tiré. Je n’allais pas lui permettre de me donner un coup de pied dans le dernier programme également. Tu n’as pas à me jeter par terre, nain, playmobile « , Saray s’est consacré au cuisinier, qui ne semble pas pardonner.

Il a également signalé avoir été victime du veto du producteur Shine Iberia qui, selon sa version, aurait donné des instructions expresses au reste des participants. « Je reste en contact avec certains collègues, même si Il a été interdit aux candidats de me parler du producteur de l’émissionIls ont appelé un par un pour ne pas me parler ni me taguer sur les photos. Ils m’ont totalement opposé leur veto « , a-t-il conclu.

« C’était un suicide télévisé »

Saray a expliqué pourquoi il a vraiment fait le fameux plat avec la perdrix entière et seulement trois tomates sur le dessus. Elle en avait «marre» de supporter les prétendues préférences dans les analyses des juges. Après avoir reçu « bâton après bâton », elle explose: « Je suis devenue folle (…) Le jour de la perdrix j’ai eu une très forte discussion avec Teresa, elle m’a donné une crise d’angoisse qui ne s’est pas produite. J’ai enlevé mon tablier et m’a dit de prendre Masterchef comme sac, je suis parti ici, mais ils m’ont fait entrer parce que j’avais un contrat. « Avec la perdrix, dit-il, » je m’en allais, c’était comme un suicide télévisé.

Refuse la fuite

Le Cordovan a qualifié les juges de « poupées de cire » et critique la performance du talent: « Ce sont des évaluations pinganillo, rien n’est réel », a-t-il fourré. À propos de la fuite présumée des gagnantes avec une capture Instagram, il a catégoriquement nié qu’elle était responsable. « Je n’ai pas divulgué cela dans une blague. Ils se sont comportés comme des chiens avec moi, mais je ne suis pas si stupide de dire qui sont les gagnants et en plus de devoir payer une amende de 100,00 euros« il a réfléchi.