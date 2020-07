Premier League : Klopp promet un Liverpool plus offensif pour 2020-2021

Les Reds doivent rester « humbles et avides » dans leur quête de deux titres consécutifs de Premier League la saison prochaine, selon leur patron.

Avec la défaite de Manchester City face à Chelsea en Premier League, Liverpool a pris une avance inattaquable de 23 points que les hommes de Pep Guardiola, deuxième, ne pourront pas couvrir lors des sept derniers matches.

Cela signifie que Liverpool, après 30 ans, est champion de Premier League. Et l’entraîneur Jurgen Klopp, l’homme derrière le succès du club, a promis que son « équipe ne s’arrêtera pas ».

Un titre a cherché et non à défendre

Jurgen Klopp a promis que Liverpool passera à « l’attaque » lorsqu’il cherchera à défendre son titre en Premier League la saison prochaine.

Les Reds ont célébré la fin d’une attente de 30 ans pour être couronnés champions d’Angleterre la semaine dernière, lorsque Manchester City, deuxième, a été battu à Chelsea. Liverpool a remporté son premier titre de Premier League avec brio, prenant le large sur City avec un matelas de 23 points et à sept matches de la fin avant son match de jeudi au stade Etihad.

Klopp affirme que le club de la Mersey est déterminé à finir en beauté car il veut que ses joueurs aient faim pour conserver leur couronne en 2020-21.

« Tant que nous restons humbles et avides, nous avons de bonnes chances de rester un adversaire vraiment inconfortable », a déclaré le patron de Liverpool mercredi. Quand vous êtes un adversaire vraiment inconfortable, vous avez une chance de gagner. Et quand vous avez une chance de gagner, alors parfois vous devez gagner. »

« Il y a beaucoup de défis, la vie est constamment un défi, et notre défi est maintenant d’être champions et de jouer sept matchs contre des équipes qui se battront pour tout. Nous pouvons montrer que nous ne courons pas parce qu’il le faut, nous courons parce que nous le voulons. La saison prochaine, vous pouvez écrire des histoires sur le fait que nous sommes les champions en titre ou autre, mais c’est pour cela que je dis- nous ne défendrons rien, nous l’attaquerons ».

Une concurrence affutée pour la saison prochaine

Klopp s’attend à ce que Liverpool soit confronté à une forte concurrence l’année prochaine – et pas seulement de la part de l’équipe de Pep Guardiola City.

