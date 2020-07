Peacock de NBCUniversal : des films et séries de premier ordre en streaming

Peacock, la plateforme de streaming, renforce sa bibliothèque. Des films comme Le parrain (trilogie), Attrape-moi si tu peux, Le talentueux M. Ripley, American Beauty, et des émissions de télévision comme Ray Donovan, The Affair, et Charmed arrivent sur le service de streaming NBCUniversal dans le cadre d’un nouvel accord de licence de contenu avec ViacomCBS.

Peacock a annoncé qu’il avait conclu un nouvel accord de licence de contenu avec ViacomCBS qui apportera des films et des émissions de télévision Paramount populaires au service de streaming naissant.

Parmi les films classiques de Paramount figurent le Parrain, Attrape-moi si tu peux, Le talentueux M. Ripley, American Beauty, Dernières vacances, Attraction fatale, L’entreprise, Un officier et un gentleman, et plus encore, qui seront disponibles en streaming sur Peacock dans des «fenêtres d’exclusivité limitées» tout au long de 2021, 2022 et 2023. Cela signifie probablement que les films ne seront pas exclusifs au service, mais seront alternés entre celui-ci et d’autres plates-formes de streaming .

Les shows de ViacomCBS comme Ray Donovan, The Affair, Charmed, Undercover Boss, Le jeu, Tout le monde déteste Chris seront disponibles en streaming sur Peacock lors de son lancement le 15 juillet, bien qu’ils continueront d’être disponibles sur les plateformes ViacomCBS. Frances Manfredi, présidente du Content Acquisition and Strategy chez Peacock, a déclaré dans un communiqué:

«Nous sommes vraiment ravis d’apporter à Peacock certains des films et séries les plus populaires de la famille de marques ViacomCBS. Nous continuons d’élargir le catalogue Peacock avec une programmation premium de NBCUniversal et au-delà; s’associer à des sociétés comme ViacomCBS pour garantir que tous nos téléspectateurs puissent choisir parmi les meilleures options de divertissement disponibles sur le marché aujourd’hui. »