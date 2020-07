Batwoman, Sunnyside, Ellen DeGeneres : les émissions qui cartonnent sur les chaines américaines

Chaque saison, les chaînes de télévision présentent des dizaines de nouvelles émissions de télévision et espèrent que chacune sera un grand succès dans les audiences. Malheureusement, la plupart sont annulés après une saison. Comment se porte les nouvelles séries de 2019-20?

Voici les émissions de télévision qui ont cartonné jusqu’à la fin de la semaine 39 (dimanche 21 juin 2020).

Emissions ABC : The Bachelor Presents: Listen to Your Heart, The Bachelor: The Greatest Seasons – Ever !, The Baker and the Beauty, Don’t’s, Emergence, For Life, The Genetic Detective, Mixed-ish, Stumptown, et Qui veut gagner des millions.

Emissions de CBS : All Rise, Bob ♥ Abishola, Broke, Carol’s Second Act, Evil, FBI: Most Wanted, Game On !, Tommy, et La licorne.

Emissions sur CW : Batwoman, The Christmas Caroler Challenge, DC’s Stargirl, Katy Keene, et Nancy Drew.

Les show de FOX : 9-1-1: Lone Star, Almost Family, Bless The Harts, Celebrity Watch Party, Deputy, Duncanville, Flirty Dancing, Labour of Love, LEGO Masters, The Moodys, Outmatched, Prodigal Son, et Ultimate Tag.

ELLEN’S GREATEST NIGHT OF GIVEAWAYS — Pictured: « Ellen’s Greatest Night of Giveaways » Key Art — (Photo by: NBCUniversal)

Emissions NBC : Bluff City Law, Brooklyn Nine-Nine, Council of Dads, Ellen’s Greatest Night of Giveaways, Endbted, Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector, Perfect Harmony, Sunnyside, et Zoey’s Extraordinary Playlist