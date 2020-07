Liste de séries à regarder cette été

Chris Ender, cadre de longue date des relations publiques de CBS, a été nommé au poste de communications supérieur au sein de CBS Entertainment Group.

Ender remplit le rôle laissé par Dana McClintock, qui a officiellement quitté CBS cette semaine. McClintock a annoncé son départ en mars, qui a coïncidé avec le début du mandat de George Cheeks à la tête de CBS. Comme cela se produit souvent dans une situation de fusion, le chef de la direction sortant – Joe Ianniello, un intérimaire, dans ce cas-ci – le responsable des communications le suit à la porte.

Ender ne relèvera pas directement de Cheeks.

«Le leadership et les conseils stratégiques de Chris m’ont été très précieux au cours de mes premiers mois chez CBS et j’ai rapidement fait confiance à son jugement», a déclaré Cheeks dans une note au personnel. «Son sens aigu de la gestion des problèmes complexes et de la promotion puissante de notre excellent contenu ne sont surpassés que par son intégrité et sa décence. Sa main ferme à la tête de nos talentueux communicateurs dans chaque division CBS sera un atout alors que nous continuons d’évoluer et de prospérer dans notre industrie en constante évolution. »

Ender restera sur la côte ouest et travaillera avec Rick McCabe, qui dirigera l’équipe de la côte est à New York. McCabe relèvera directement d’Ender.

Ender est avec CBS depuis 1996, en commençant comme vice-président des relations avec les médias.

