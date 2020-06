Pourquoi Thor Love And Thunder n’a pas encore été diffusé? En savoir plus

– – –

Mises à jour Thor Love And Thunder: Thor est l’un des personnages les plus aimants et fascinants avec des gens du monde entier. Tout le monde connaît bien le célèbre rôle de Thor et ils aiment le voir à l’écran encore et encore. Comme nous ou la plupart d’entre nous savons que le film a reçu une grande quantité de réponses positives et positives de leur public et après Thor: Ragnarok, il est devenu plus.

Date de sortie de Thor Love And Thunder

Comme il a été confirmé officiellement par la réalisatrice Taika Waititi que les studios Marvel proposent désormais le quatrième opus de la célèbre série Thor, le quatrième opus de la série s’appelle Thor: Love and Thunder. Nous avons appris à connaître le nom du film à venir ainsi que la distribution du film dans Comic-Con de 2019 au San Diego. Le quatrième opus de ce célèbre film de Thor devrait sortir le 5 novembre 2021. Maintenant seulement que je sais qu’il sera très difficile de le reconnaître, mais Thor 4 Love and Thunder sera le dernier pour phase 4.

Y aura-t-il Lady Thor?

C’est quelque chose que les fans voulaient savoir depuis très longtemps. Et la réponse est oui, car il y a eu une annonce faite par Kevin Feige au Comic-Con que nous allons maintenant voir Natalie Portman en tant que Jane Foster. Mais, cette fois, elle incarnera elle-même le dieu féminin de Thunder lorsque Thor ne pourra pas lever son marteau en raison d’une situation différente. « Elle n’est pas en fait une femme Thor selon les bandes dessinées, mais elle est en fait appelée la Mighty Thor ».

Beaucoup d’entre nous le savent et nous avons déjà prédit que la prochaine partie du film allait être géniale. Les fans veulent juste savoir quand le film viendra pour eux. Rentrons chez nous le meilleur pour l’avenir à venir.

