Après Armani, voici une Vespa 946 construite en collaboration avec Christian Dior!

Le scooter Vespa est certainement devenu une déclaration de style au fil des ans. Le design emblématique est intemporel et même avec les lignes les plus simples, la Vespa vous fait baver dessus. Il y a quelques jours à peine, nous vous avions présenté une Vespa construite en association avec Giorgio Armani et maintenant, Piaggio a collaboré avec une autre maison de couture pour construire une autre Vespa en édition spéciale. Cette Vespa a été construite en collaboration avec la maison de couture Christian Dior et son appelé le 946 Dior Special Edition Scooter.

Tout comme la Vespa qui a été construite avec Giorgio Armani, la base de ce projet est également le 946 Scooter phare de Vespa qui a été remis à la directrice de la création de Dior, Maria Grazia Chiuri. Et les résultats étaient stupéfiants. La 946 Dior Special Edition est peinte dans une couleur beige pâle et les détails sont fascinants. Il y a des garnitures dorées tout autour avec du cuir bleu pour les sièges et les couvercles de poignée. Les pièces mécaniques à la base du scooter, y compris le tuyau d’échappement, sont peintes en noir.

Il sera lancé dans le monde en mars de l’année prochaine.

L’une des caractéristiques les plus fascinantes de cette Vespa 946 Dior Special Edition serait les rayures sur le garde-boue avant, l’aile, la section de queue et sur le dessous du siège flottant. Ces rayures sont ornées du motif oblique emblématique de Dior. Le design a été utilisé ici en hommage à l’ancien directeur créatif de Dior, Marc Bohan, qui a créé le modèle de design en 1967. Depuis lors, il est devenu la marque de fabrique de Dior et se retrouve dans presque tous leurs produits.

Le prix prévu de ce scooter Vespa 125cc devrait être d’environ 10 000 euros.

Cette 946 Dior Special Edition dispose également d’accessoires sur mesure comme un top case personnalisé et un casque demi-visage qui présentent les mêmes détails des motifs obliques et des garnitures dorées. Le top case personnalisé a été conçu pour s’adapter parfaitement sur le porte-bagages arrière en or. Sous tous ces paillettes et glamour, cette Vespa est propulsée par le même moteur 125cc qui délivre 11,5PS de puissance. Certains points forts mécaniques du scooter comprennent des freins à disque aux deux extrémités avec ABS, un éclairage tout LED et une console d’instruments numérique.

La Vespa 946 Dior Special Edition verra son lancement dans le monde entier en mars de l’année prochaine et bien sûr, ce sera un modèle de série limitée. Ce serait certainement cher et nous nous attendons à ce que le prix soit quelque peu similaire à la Vespa 946 Emporio Armani Edition. Cela met le prix estimé dans la région de 10 000 euros (Rs 8,5 lakh sans taxes). Cependant, étant donné que l’édition Vespa Armani ne pouvait pas faire beaucoup de marque sur le marché indien, il est peu probable que l’édition Christian Dior soit apportée ici en Inde.