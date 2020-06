Insecure saison 4 : une bande originale qui déchire

Ceux qui connaissent Insecure — une exploration adoubée par la critique des expériences d’une femme noire contemporaine — savent que la façon dont cette série présente la musique est tout sauf discrète.

La playlist Spotify du show compte près de 130 000 titres sur la plateforme, contre 98 512 pour la playlist High Fidelity de Hulu, qui présente la musique d’une émission diffusée dans un magasin de disques, et 16 320 pour la playlist Westworld de HBO. L’émission présente une musique originale de Raphael Saadiq, mais diverge dans sa tendance à ne pas être uniquement notée par l’instrumentation, mais aussi par l’exploitation d’une bande sonore très diversifiée.

Un mix important de jeunes artistes

La bande sonore de cette saison est tout sauf classique. Elle compte des artistes majeurs comme le rappeur nigérian américain Jidenna, et des artistes plus jeunes comme les artistes R & B Ravyn Lenae et TeaMarr. « Beaucoup parlent de la bande originale comme d’un élément supplémentaire du show aussi important qu’un autre personnage », explique Kier Lehman, le réalisateur musical de la série.

« Nous utilisons la musique pour souligner les thèmes et le ton émotionnel, mais aussi pour développer les paroles sur ce qui se passe dans l’esprit d’un personnage. Il peut y avoir une scène où un personnage est silencieux, mais le play over est une chanson avec des paroles qui vont raconter l’histoire ou leur dialogue intérieur ».

Des artistes libres pour un label libre

Issa Rae soutient les artistes principalement par l’intermédiaire de son label Raedio, une entreprise qui se décrit elle-même comme « audio everywhere company », sous Atlantic Records et qui regroupe les œuvres d’artistes féminines, indépendantes ou basées à Los Angeles. Il s’agit d’un petit écosystème musical autonome qui donne la priorité à la protection des artistes.

Contrairement à de nombreux grands labels, Raedio donne aux artistes la propriété de l’exploitation de leurs bandes maîtresses. Ces protections sont soutenues financièrement par les services de supervision musicale de Raedio et par sa réticence à confier des projets à des tiers.