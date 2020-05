Pourquoi Scissor Seven season 2 n’est pas disponible en anglais? Voici la raison.

– Publicité –



Scissor Seven saison 2: Il y a tellement de spectacles d’anime. Ils rivalisent tous pour notre attention, mais ils semblent dilués, non. Nous n’obtenons rien d’exclusif. Il y a une pénurie de contenu original. Heureusement, il y en a un, Scissor Seven.

C’est unique. Il nous offre un mélange d’humour adulte. Tournant autour de l’histoire d’un tueur professionnel et de plaisanteries sexuelles enfantines, la série rigole tout le monde du premier épisode au dernier.

Scissor Seven saison 2 n’est pas en anglais

– Publicité –

L’un des principaux facteurs pour lesquels la série est applaudie est le jeu de voix. Ce ne sont que les voix derrière le hit du spectacle qui ont pu faire des blagues de manière cohérente.

Nous avons la compatibilité exceptionnelle de Ronny Chieng (Seven) et Jas Patrick (Dai Bo) dans la saison un. Beaucoup de fanatiques attendent que leurs voix reviennent au spectacle dans la chaîne à venir. Mais il y a une torsion dans l’histoire. La saison deux ne propose que du mandarin.

Oui, c’est bouleversant et incroyable pour de nombreux fanatiques. Ils se demandent si la deuxième saison sera ou non en anglais. Et si l’émission sera également diffusée en anglais, alors quand? et surtout quand la version doublée en anglais sera-t-elle disponible sur Netflix.

Voici les réponses à toutes vos questions sans réponse. Donnez-lui un parchemin.

Scissor Seven La saison 2 sera doublée en anglais ou pas?

La saison 1 de la chaîne est sortie sur Netflix en janvier 2020. Suite à cela, la deuxième partie de la série vient de sortir. Il donne un sourire sinistre sur les visages de ceux qui connaissent le chinois. La raison en est que le spectacle n’est disponible que dans l’audio chinois d’origine. Son option pour l’anglais est actuellement intitulée «En attente».

Il est très probable que la saison 2 aura un doublage en anglais et en décrivant l’option audio alternative comme «en attente» suggère qu’elle sera disponible assez rapidement.

Pour tous nos lecteurs, il y a une bonne nouvelle. Peu de nos sources disent qu’il existe une version anglaise de la saison deux enregistrée. Non seulement cela, mais il y a encore une chose qui prouve qu’ils ont raison. Il existe une bande-annonce doublée en anglais sur YouTube. Donc, sans aucun doute, la saison nous sera servie en anglais il ne reste plus qu’à attendre un peu.

https://twitter.com/SevenScissor/status/1254158793941716992

Pourquoi Scissor Seven saison 2 est uniquement disponible en mandarin?

La plupart des lecteurs ont demandé pourquoi il en était ainsi? Quand la saison 1 était disponible en anglais alors pourquoi pas sa suite?

La raison derrière n’est rien d’autre que l’éclosion d’une épidémie de coronavirus. Les complications sont dues au fait que le monde est verrouillé. Nous espérons que dès que les choses seront normales, la deuxième saison de Scissor Seven sera également disponible en anglais.

Quand la saison 2 de Scissor Seven sortira-t-elle en anglais?

Pour l’instant, nous ne savons pas quand la version doublée en anglais sera publiée. Nous pouvons supposer que ce sera le plus tôt possible.

Dans d’autres originaux de Netflix, si le doublage en anglais n’était pas disponible pendant un certain temps, il était toujours décrit comme « Coming Soon ». Ainsi, les rayons d’espoir sont toujours là.

– Publicité –