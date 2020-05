AppleTV lancera la première de Greyhound; acquérir des films et des séries TV plus anciens – Africadaidly

Dans la foulée – un peu surprenant (mais encore une fois, rien n’est trop surprenant en ces temps fous) – l’annonce de Sony qu’ils ont déchargé Tom Hanks de la vedette « Greyhound » sur AppleTV pour lancer (au lieu d’attendre l’ouverture des cinémas), une nouvelle rumeur a frappé suggérant que la plate-forme de streaming naissante est à la recherche d’un seau de films pour aligner leurs catégories.

« Greyhound », situé au début de la Seconde Guerre mondiale comme un convoi international de 37 navires alliés, dirigé par le capitaine Ernest Krause (Hanks), traverse l’Atlantique Nord perfide tout en étant vivement poursuivi par des meutes de loups de sous-marins nazis, était à l’origine prévu pour une large sortie en salles en juin. La première d’AppleTV marquera la première fois que l’un des films du lauréat d’un Oscar est passé directement au numérique.

Bien que sans aucun doute leur plus grande acquisition à ce jour, « Greyhound » rejoint une liste impressionnante de films qu’Apple a acquis ces derniers temps, dont « Beastie Boys Story » et « The Banker ».

Alors qu’Apple avait l’intention de ne produire que des originaux, il semble que la concurrence féroce – en grande partie de Netlix et Hulu – les ait forcés à reconsidérer leur position sur le choix de films plus anciens pour engraisser leurs offres. Bloomberg dit qu’Apple envisage des films et des émissions de télévision plus anciens qu’ils peuvent concéder sous licence, mais on ne sait pas quel catalogue de studios ils recherchent.

Restez à l’écoute…