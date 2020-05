Broncos Corey Oates dit que les changements d’arbitre et de règles de la LNR n’affecteront pas la façon dont le footy est joué

La star des Broncos de Brisbane, Corey Oates, a déclaré l’arbitre de la LNR et les changements de règles n’affecteront pas la façon dont le foot est joué.

La LNR a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elle procéderait au cours de la saison 2020 avec un seul arbitre sur le terrain par match ainsi que la règle des «six à nouveau» pour les infractions au ruck.

Le président de la Commission ARL, Peter V’landys, a déclaré que les décisions prises visaient à résoudre les problèmes actuels liés à la lutte et au jeu lent des balles.

« La décision ne doit pas être considérée comme la suppression d’un arbitre, mais nous devons utiliser trois arbitres expérimentés à plein temps contrôlant le jeu, ce qui assurera une plus grande surveillance de la mêlée et de la lutte », a déclaré V’landys.

Le président de l’ARLC, Peter V’landys. (AAP)

Mais Oates pense que les changements n’affecteront pas la façon dont footy est joué en ce moment.

L’ailier a admis que les clubs et entraîneurs n’auront aucun problème à s’adapter et à trouver des « failles » pour continuer à apprendre différentes stratégies.

« Je ne pense pas qu’un quelconque type de règles ou que les changements importent trop », a déclaré Oates. Freddy FaceTime de Wide World of Sports.

« S’ils veulent changer les arbitres et les règles, ils peuvent le faire dans une certaine mesure, mais ils ne peuvent pas changer votre façon de jouer au foot.

« Ils peuvent essayer d’accélérer, de ralentir et de retirer la lutte, mais à la fin de la journée, je pense que nous allons contourner cela et trouver une autre échappatoire et apprendre quelque chose de nouveau.

« Je ne pense pas que cela va changer la façon dont tout se joue vraiment et j’ai hâte d’y retourner et de donner aux gens quelque chose à regarder.

« Il y a beaucoup de joueurs de foot qui s’ennuient. »