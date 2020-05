Pourquoi Missy de Wrong Missy de The Netflix semble familière

– Publicité –



La nouvelle comédie romantique de Netflix The Wrong Missy tire le meilleur parti d’un cas d’identité erronée, alors que l’employé de bureau mécontent Tim essaie de transformer une retraite d’affaires en une escapade romantique avec la femme de ses rêves, Missy.

Le problème est qu’il envoie son invitation par SMS – et il l’envoie à la mauvaise Missy. Ce n’est que lorsqu’il embarque sur son vol que Tim se rend compte qu’il est pris au piège aux côtés d’un cinglé avec qui il a eu un rendez-vous à l’aveugle désastreux. Mais plus il reste coincé avec son gal copain grégaire, plus Tim se rend compte que la mauvaise Missy pourrait bien être Miss Right après tout.

Vous reconnaîtrez sans aucun doute le fidèle comédien des années 90, David Spade, qui a dirigé cette production de Happy Madison sous le nom de Tim. Le mannequin et actrice Molly Sims, quant à lui, remplit le rôle de l’objet voulu de l’affection de Tim.

– Publicité –

Mais qu’en est-il de l’autre Missy? Cette brune bonkers pourrait sonner une cloche, même si vous ne savez pas pourquoi. Son nom est Lauren Lapkus, et vous l’avez probablement rencontrée dans une dramatique de haut niveau, craquant dans un film d’action à succès, ou laissant une impression durable sur certaines des séries télévisées les plus excentriques.

Lauren Lapkus n’était pas elle-même quand elle avait faim

Après avoir passé du temps à jouer de l’improvisation à New York, Lapkus, originaire de l’Illinois, a déménagé à Los Angeles en 2010, et il n’a pas fallu longtemps avant que l’ambitieux jeune interprète ne commence à apparaître dans des morceaux et des publicités. Son tout premier concert télévisé l’a trouvée jouant avec Ryan Reynolds dans un sketch pour Jimmy Kimmel Live! Un autre élément d’attention nationale notable est venu avec une annonce Snickers de 2011, dans laquelle Lapkus est apparu aux côtés du légendaire dur à cuire Joe Pesci et de l’insulte de l’icône de la comédie Don Rickles.

Lauren est la nouvelle Lapkus

Lauren Lapkus a rejoint le casting dans sa première saison d’Orange is the new black, apportant son énergie délicieusement maladroite au rôle de Susan. Susan est rapidement devenue une favorite des fans, un personnage nuancé dont la combinaison de chaleur décalée et de voyeurisme semi-pervers l’a ouverte au respect et au ridicule des détenus et du personnel dans une égale mesure.

Lauren Lapkus a apporté un soulagement comique à l’ère des dinosaures

Lauren Lapkus était loin de la partie la plus flashy de Jurassic World, mais elle était peut-être la meilleure. En tant que technicienne de salle de contrôle, Vivian Krill, elle a ajouté un charmant sens de la légèreté à la renaissance du box-office d’un milliard de dollars de la franchise Jurassic Park.

Lauren Lapkus est devenue une reine de la comédie décalée

Dans le sillage de son rôle révolutionnaire sur Orange Is the New Black et de son tour de superproduction dans Jurassic World, les concerts ont vraiment commencé à rouler pour Lauren Lapkus – en particulier ceux nécessitant un penchant pour les wisecrackers alimentés par les geek. Parmi les plus notables, mentionnons un rôle récurrent dans les deux dernières saisons de The Big Bang Theory en tant que directrice adjointe de la librairie de bandes dessinées Denise.

– Publicité –