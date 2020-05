Peter V’landys déchaîne la «rhétorique alarmiste» des entraîneurs concernant les changements de règles

Le président de la Commission ARL, Peter V’landys, a qualifié de « alarmiste » les inquiétudes concernant les changements de règles proposés pour la reprise de la compétition NRL.

Des entraîneurs de premier plan de la LNR, dont Des Hasler, Paul Green et Michael Maguire, se sont demandé si le retour à un arbitre et la suppression des pénalités de ruck auraient un impact sur l’intégrité de la compétition, qui devrait reprendre le 28 mai.

L’ARLC devrait approuver la réduction des arbitres comme mesure d’économie cette semaine, ainsi que l’élimination des pénalités de ruck en faveur du redémarrage du comptage des tacles pour réduire les arrêts.

La proposition a suscité des questions de la part de certaines des figures de proue du jeu, qui pensent que des changements majeurs de règles pourraient compromettre la pureté de la compétition, pour laquelle les résultats des deux premiers tours de mars ont été conservés malgré la longue pause dans les procédures.

Mais V’landys insiste sur le fait que le changement de règle n’aura pas d’effet négatif.

L’entraîneur viril Des Hasler a été l’un des principaux entraîneurs de la LNR à critiquer les changements de règles (Getty)

« C’est encore une rhétorique alarmiste », a-t-il déclaré à l’AAP. « Il y a eu deux matchs, ce n’est pas comme si nous étions à mi-chemin de la compétition.

« C’est vraiment un peu exagéré.

« Vous pouvez exagérer tout en essayant de faire valoir votre point de vue, mais est-ce nécessaire?

« Vous pouvez faire un point sur une référence mais ne l’exagérez pas comme si elle avait l’intégrité du jeu.

« Que se passe-t-il lorsque les joueurs passent de la LNR à l’international? Ils n’ont qu’un seul arbitre. Est-ce que cela affecte l’intégrité du jeu? Non. »

Des questions ont également été soulevées quant à savoir si le retour à un arbitre aurait un impact sur la vitesse du ruck avec moins d’yeux pour le contrôler.

Peter V’landys est convaincu que les changements proposés aux règles de la LNR vont s’améliorer, et non nuire au jeu (AAP)

Cependant, V’landys est convaincu que l’ajout de six plaqués au lieu d’une pénalité dissuadera les clubs de ralentir le ruck et de réduire le nombre d’arrêts dans les matchs.

« Vous pourriez être sur le cinquième et dernier plaquage et obtenir six autres plaqués si quelqu’un ralentit le ruck », a-t-il déclaré.

« Cela agira comme un moyen de dissuasion assez massif pour les entraîneurs de ne pas ralentir le ruck down.

« Il n’y a pas d’arrêt, l’arbitre dit à nouveau » six « , donc il n’y a pas d’arrêt du jeu. Cela continuera le jeu.

« Tout le monde dit ‘oh ça va le ralentir’. Eh bien, nous pensons que cela accélérera à cause de ce » six de nouveau « et de manière réaliste, la lutte n’a pas été éradiquée avec deux arbitres de toute façon.

« Des études ont montré que la situation empire, nous devons donc essayer quelque chose de nouveau. »

