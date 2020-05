Better Call Saul saison 6: Date de sortie de Netflix, [CAST], Tracé, remorque et autres informations

– Publicité –



Lorsque l’émission Better Call Saul a commencé en février 2015, elle n’était pas aussi sûre que celle de son prédécesseur. Maintenant, après leurs cinq saisons exceptionnelles, nous réclamons la sixième saison de Better Call Saul. AMC a confirmé la dernière saison un mois avant la première de la cinquième saison, et elle est en cours d’écriture à distance alors que l’épidémie de coronavirus fait rage.

Le co-créateur, Peter Gould et l’équipe d’écriture ont passé cinq longues années à développer soigneusement chaque personnage complexe, et maintenant les histoires de Jimmy, Kim et des divers piliers de la drogue complices du Nouveau-Mexique sont prêtes à atteindre leur apogée. En parlant des rapports Deadline, Gould pourrait dire que Better Call Saul Season six va être gros et que cela va être résolu.

Puisqu’il joue le rôle dans Breaking Bad, six ans après le début de la préquelle, nous savons déjà que Jimmy ‘Saul Goodman’ McGill est en sécurité, mais il y a beaucoup de personnages qui pourraient être dans la ligne de mire des écrivains. L’attente de la dernière saison est déjà angoissante.

La date de sortie: ce pourrait être en 2021

Variety dit que la sixième saison ou la saison finale se terminera en 2021. Attendez-vous cependant à ce que la sortie soit dans la seconde moitié de l’année prochaine; il y aura trois épisodes de plus que les dix habituels, et il y a généralement un écart d’un an entre chaque saison. De plus, le démarrage de la production pourrait être retardé par l’apparition du coronavirus.

Le travail sur la finale est cependant déjà en cours. Eh bien, on pourrait espérer que la production commence le plus tôt possible car les fans attendraient avec impatience la sortie de la finale.

Eh bien, c’est ça, les gars. Nous espérons que vous vous portez bien pendant cette quarantaine. RESTEZ CHEZ VOUS ET RESTEZ SÛR.

