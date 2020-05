Revue de télévision – Snowpiercer Season One

Matt Rodgers revient sur la première saison de Snowpiercer…

Adapter un film vénéré à une série télévisée scénarisée d’une heure est une décision courageuse, en particulier de l’esprit de la nouvelle royauté hollywoodienne Bong Joon-Ho. Mais ensuite, les gens se sont moqués de l’idée de Fargo être réemballé pour le petit écran, et regardez les résultats magistraux obtenus par Noah Hawley.

Snowpiercer n’est pas le choix évident de son œuvre. HBO a récemment annoncé qu’elle adapterait le filet du Bong’s Academy Award Parasite dans une série limitée, mais au moins vous avez eu l’excuse d’être dans une langue étrangère, inaccessible à ceux qui, selon le réalisateur, étaient « incapables de surmonter la barrière d’un pouce de hauteur des sous-titres ».

le Snowpiercer le film est une fusion de l’Est et de l’Ouest, et est sans doute le film le plus accessible aux réalisateurs. Bien que ce ne soit pas littéral si vous êtes du Royaume-Uni, où le film de Chris Evan 2013 a été pris dans le purgatoire de la distribution et n’a trouvé sa place dans les cinémas de répertoire ou en ligne qu’à la fin de l’année dernière.

Certes, c’est un concept qui convient parfaitement au petit écran. On nous dit au début de chaque épisode qu’il y a 1001 voitures dans le train, un navire abritant les seuls survivants d’une période glaciaire apocalyptique, donc du poste de conduite au caboose, il y a un potentiel de mine pour plusieurs épisodes. La question est de savoir s’il vaut la peine de se promener dans ce train embelli et emballé pour toute une série, destination inconnue.

La réponse à cela vire énormément tout au long de ce premier voyage, alors que le spectacle change continuellement de pistes afin d’essayer de trouver sa propre identité, mais en grande partie grâce à un tour de délicieuse duplicité de Jennifer Connelly, et un héros gagnant en forme de HamiltonEst Daveed Diggs, Snowpiercer fait juste assez pour gagner un billet aller-retour.

Avec un bref prologue qui met en place le monde que nous allons habiter à bord du train, le spectacle établit rapidement la division de classe sur laquelle le film a été construit, et qui forme la base de beaucoup de récits de Bong Joon-Ho. Nous nous enracinons pour les «tailies», ceux confinés dans les quartiers d’habitation exigus à l’arrière du train, qui ne sont pas tous censés être à bord, et dont la fidélité nous est testée grâce à un couple de personnes plutôt sombres et étonnamment révélations de flash-back sombres.

C’est ici que nous trouvons Andre Layton (Daveed Diggs), qui semble avoir pris le rôle de leader réticent parmi les pauvres, et dont le passé de policier le trouve traîné vers l’avant du train pour aider à résoudre un meurtre parmi les passagers aisés . Ceux qui fréquentent le bordello des années 1950, où les divertissements chantent des interprétations douloureusement cool (lire: dignes de foi) de chansons de Frank Ocean, clairement influencées par WestworldLe salon ou le restaurant dans lequel ils mangent le meilleur steak, élevé dans le wagon à bestiaux du train, un endroit qui est au centre de l’un des meilleurs épisodes du spectacle.

Cette approche transforme les premiers épisodes en une sorte de procédure policière, ce qui est bien, mais à peine un nouveau format en ce qui concerne la télévision. C’est lorsque le meurtre est résolu que Snowpiercer clique vraiment dans la vitesse supérieure et il devient un mélange de genre d’un mystère et d’un braquage.

Une grande partie de l’intrigue vient de Connelly, qui est l’annonceur du train, et est en plein sur Alita: Battle Angel comme Melanie Cavill, un personnage qui est plus froid que l’air qu’elle utilise pour geler les membres des gens comme une forme de punition. Son ambiguïté et ses motivations sont constamment remises en question par le public, ainsi que par Diggs, et c’est vraiment son voyage dont vous voulez voir la résolution, plutôt que les queues excitantes. Nous savons ce qui les motive, mais Cavill reste une énigme impénétrable jusqu’au coup final de la saison.

Tout au long du train, une série de performances sympathiques est diffusée: Alison Wright reprend le rôle de ee by gum mantle de Tilda Swinton, qui, tout comme la série dans son ensemble, impressionne au fil des épisodes. Il y a aussi un tour effrayant d’Annalize Basso en tant que fille de l’un des couples puissants du train, qui dirige le spectacle dans une direction inattendue, mais tout à fait bienvenue pour quelques épisodes.

Le script serpente de clunkers – « sans membres …… et sans bite » – aux commentaires sur le point dignes de la source – « nous rationnons les gens, pas les récoltes », et est beaucoup mieux quand il se prend au sérieux. Snowpiercer n’est pas un spectacle qui fait très bien la légèreté, donc c’est un soulagement que ce drame dystopique choisisse de porter un visage aussi droit que le méchant perçu de Jennifer Connelly pour la majorité des épisodes.

Dans l’ensemble, cette salve d’ouverture ressemble à un long teaser de construction du monde agréable par intermittence, déplaçant les pions en place et élargissant le concept afin qu’il puisse se détacher des bagages du film. Espérons que cette approche permettra Snowpiercer pour tracer son propre itinéraire plus unique au deuxième tour.

Snowpiercer fera ses débuts aux États-Unis sur TNT à partir du 17 mai 2020 et atterrira sur Netflix pour le reste du monde à partir du 25 mai 2020.

