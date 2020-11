Pourquoi le métier pourrait utiliser une autre suite qui suit l’original

Le métier était un film culte des années 90 avec certains des meilleurs attraits esthétiques de cette époque cinématographique particulière, y compris le grunge mémorable de l’école préparatoire rebelle, des représentations d’abus, de racisme et l’exploration du pouvoir.

Le film est devenu un moment incroyable pour la culture pop et a finalement conduit à la récente sorte de suite Le métier: héritage. La nouvelle version du film est centrée sur un nouveau coven de sorcières, et l’énergie du film est radicalement différente du ton du premier film en 1996.

Vers la scène finale du film, on apprend (alerte spoiler!) Que le protagoniste du film est en fait la fille de nul autre que Nacy du premier film. Nancy est souvent considérée comme la favorite des fans pour Fairuza Balk’s représentation de la sorcière avide de pouvoir et trompeuse, et son très court (court) moment Le métier: héritage n’était pas assez de Balk, Nancy ou les sorcières du premier film, alors nous en voulons toujours plus.

Nancy a donc beaucoup de potentiel.

Nancy a terminé Le métier dans un asile, rendue folle par la perte de son pouvoir et de sa connexion avec Manon. Dans la suite, nous voyons qu’elle est toujours enfermée mais qu’elle est maintenant beaucoup plus modérée et a eu un enfant qui a besoin de beaucoup d’explications en premier lieu.

Nancy a atteint des niveaux extrêmes de puissance dans le film et sa tendance à devenir gourmande signifiait qu’elle était un vaisseau potentiel pour une magie plus sombre. Maintenant que Nancy a rencontré sa fille, cela pourrait déclencher quelque chose dans le personnage détaché. L’exploration d’années sans pouvoir et au bord de la folie pourrait créer des opportunités infinies d’histoires. Même si c’est quelque chose de rare, ce serait vraiment monumental de voir un film qui suit strictement la perspective de Nancy en tant que sorcière en détresse venant de découvrir sa puissante fille.

Respect de l’original

Tandis que Le métier: héritage a clairement indiqué qu’il y avait l’intention de respecter Le métier et évoluent encore vers un film plus moderne et conscient, Le métier est un titre tellement apprécié que les fans ont un profond respect pour le premier film.

Maintenant que Le métier: héritage a essayé d’élargir l’univers, ce serait bien de voir un suivi s’étendre sur les femmes d’origine et leur vie. De toute évidence, le point de Nancy susmentionné est une pièce du puzzle, mais il reste encore les trois autres femmes sans nom dans le film, et ce serait un bon signe de tête pour elles s’il y avait une chance de rendre leurs rôles toujours pertinents pour l’histoire. .

Peut-être le ciblage des sorcières, une résurgence du pouvoir ou quelque chose de complètement décalé, il y a vraiment de la place pour élaborer. Ce serait incroyable de voir Le métier essayez de retourner dans le monde qui a été aimé par une génération, avec des parallèles beaucoup plus évidents et directs avec le film. Donnez-nous une photo de la femme qui dirigeait la boutique de magie ou un Skeet Ulrich résurrection qui réunit les femmes dans des circonstances mystérieuses; nous prendrons vraiment n’importe quoi – nous ne sommes pas si pointilleux s’il y a une corrélation plus directe.

L’aube des véritables séquelles héritées

Le nom Le métier: héritage C’était définitivement un clin d’œil à la lignée de Nancy qui continuait l’avenir du film, et cela suffisait à générer un fort buzz en ligne. Bien sûr, ce n’était pas aussi connecté (en dehors de la référence de la lignée) que nous l’avions espéré, ce qui est dommage pour ceux qui sont entrés dans le film en tant que fans de l’original.

Il est vraiment apprécié qu’ils aient opté pour une connexion à la lignée. Pourtant, si ce film n’aboutit pas à d’autres suites futures, notre exposition à Le métier 2.0, Nancy se tourne vers la caméra et part sur un cliffhanger. Un film comme Halloween et Crier sait que les fans reviennent à ces films pour personnages. Si Le métier devaient faire un retour, il y a de fortes chances que la réunion originale des sorcières soit une histoire inattendue, mature et évolutive de femmes puissantes – des années post-adolescentes aussi.

La raison Le métier: héritage eu tellement de battage médiatique en premier lieu à cause de l’admiration des fans pour le film original, alors pourquoi ne pas les ramener et embrasser un côté différent des sorcières originales.

