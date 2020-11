Vidéo du crash de la boule de feu de Romain Grosjean

Par AP – Le pilote de Formule 1 Romain Grosjean a semblé s’échapper avec des brûlures mineures après que sa voiture s’est écrasée et a pris feu quelques instants après le début du Grand Prix de Bahreïn dimanche.

Le Français de 34 ans a glissé hors de la piste dès le premier tour et sa voiture Haas a pris feu après avoir été coupée en deux par une barrière. Grosjean est sorti avec le feu rugissant derrière lui et son casque de course a brûlé.

L’organe directeur de la FIA a déclaré que Grosjean était stable et avait été emmené par hélicoptère dans un hôpital militaire.

« Romain va bien, je ne veux pas faire de commentaire médical mais il a eu de légères brûlures aux mains et aux chevilles », a déclaré le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner.

« De toute évidence, il est secoué … Je tiens à remercier les équipes de sauvetage qui sont très rapides. Les commissaires et les gens de la FIA ont fait un excellent travail, c’était effrayant. »

Un énorme incendie engloutit la voiture de Romain Grosjean lors du GP F1 de Bahreïn. (AP)

Grosjean est resté coincé à l’intérieur de l’épave en flammes pendant près de 10 secondes avant de trouver une issue. Les images de course ont montré que les responsables de la sécurité atteignaient immédiatement la voiture, mais Grosjean était toujours coincé à l’intérieur.

Il a réussi à trouver un moyen de sortir et a sauté à travers les flammes et a agrippé la barrière métallique extrêmement chaude en sautant sur la piste, serrant ses mains à l’agonie avant d’être aidé par les stewards.

Romain Grosjean s’échappe de sa voiture en feu lors du GP F1 de Bahreïn. (Getty)

Quelques instants plus tard, Grosjean a été montré à la télévision en train de discuter avec le médecin de la course dans la voiture médicale.

Grosjean a ensuite été aidé à sortir de la voiture et à monter dans une ambulance. Il a semblé secoué mais n’a pas semblé immédiatement blessé à part une légère boiterie.

Les chauffeurs et les membres de l’équipe se sont levés et ont applaudi en voyant les images de Grosjean grimper au-dessus de la barrière pour se mettre en sécurité et se faire asperger d’un extincteur.

Un commissaire de piste tente d’éteindre les flammes qui engloutissent la voiture de Romain Grosjean lors du GP F1 de Bahreïn. (AP)

Le champion de Formule 1 Lewis Hamilton a exprimé son soulagement sur Twitter en attendant la reprise de la course.

« Je suis tellement reconnaissant que Romain soit en sécurité. Wow … le risque que nous prenons n’est pas une blague, pour ceux d’entre vous qui oublient que nous mettons notre vie en jeu pour ce sport et pour ce que nous aimons faire », Hamilton a écrit.

« Merci à la FIA pour les progrès considérables que nous avons faits pour que Romain s’en éloigne en toute sécurité. »

Cela a semblé une évasion extraordinaire après que la voiture de Grosjean ait été coupée en deux lors de l’impact avec la barrière.

« Je n’ai jamais vu autant d’incendies en 12 ans. Il a fallu un peu de temps pour traiter ce qui se passait mais ensuite Romain a commencé à sortir lui-même de la voiture, ce qui était incroyable », a déclaré Alan van der Merwe, le conducteur de la voiture médicale F1.

«Tout a fonctionné main dans la main aujourd’hui: le halo, les barrières, la ceinture de sécurité. Sans une des choses, cela aurait pu être un résultat différent.

L’avant de la voiture de Romain Grosjean est récupéré après avoir été incinéré lors d’un accident lors du GP F1 de Bahreïn. (Getty)

Le halo est un dispositif de sécurité qui forme un anneau de protection autour de la tête du conducteur. Il a été introduit à la suite du décès du pilote français Jules Bianchi après avoir subi un traumatisme crânien massif sur une piste détrempée par la pluie lors du GP du Japon il y a six ans et est entré tête la première dans une grue sur piste.

Il y a deux ans, Charles Leclerc – l’ami proche de Bianchi – a probablement été sauvé de graves blessures ou de la mort par le halo lorsqu’une autre voiture a atterri sur la sienne au GP de Belgique.

L’accident s’est produit lorsque Grosjean a perdu l’adhérence et a glissé vers la droite, où sa roue arrière a coupé l’avant de l’Alpha-Tauri de Daniil Kvyat, le faisant voler dans la barrière.

Le coéquipier de Grosjean, Kevin Magnussen, avait l’air en détresse quand il a vu les images alors que les pilotes attendaient dans le paddock que la course reprenne, tandis que les officiels sont retournés sur les lieux de l’accident pour ramasser les débris jonchant la voiture détruite.

Les fonctionnaires ont travaillé rapidement pour construire une barrière de sécurité de fortune où l’ancienne a été détruite.

La course a repris environ une heure et demie plus tard avec le champion de Formule 1 Lewis Hamilton en tête, devant Max Verstappen de Red Bull et Sergio Perez de Racing Point.