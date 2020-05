Pourquoi la saison 5 de Mr. Robot est annulée par les créateurs?

– Publicité –



Mr. Robot Season 5 est Annulé voici les raisons. M. Robot est l’incroyable série des États-Unis et regorge de drames et d’actions. Compte tenu de la note de 8,5 de l’IMDb, l’émission a reçu d’excellentes critiques de la part du public et des critiques.

La principale raison du succès de cette série est le merveilleux jeu de Rami Malek qui joue le rôle central de Elliot Anderson dans la serie.

Que savons-nous de M. Robot?

Le total des quatre saisons de M. Robot est sorti jusqu’à maintenant. Le premier épisode de la première saison a été présenté le 24 juin 2015. Le dernier épisode de la quatrième saison a été diffusé le 29 décembre 2019. Entre cette période, la série a gardé son public au bord de leurs sièges. Depuis que le dernier épisode a été diffusé, les fans se demandent s’ils peuvent voir la saison 5 de Mr.Robot.

Y a-t-il une possibilité de saison 5?

Malheureusement, les créateurs de l’émission ont officiellement confirmé que l’émission allait se terminer avec la quatrième saison. Nous ne verrons pas un Mr. Robot Saison 5. Mais ne soyez pas triste, les quatre saisons sont disponibles en ligne pour regarder n’importe où à tout moment. Vous pouvez regarder la série chaque fois que vous avez envie de rencontrer Elliot encore.

Raison principale derrière l’annulation de la saison 5

Ils ont dit que l’épisode final de la saison 4 était une fin parfaite pour cette série à succès. Eh bien, c’est bien que les créateurs n’aient pas soif des vues et des gains qu’ils pourraient avoir s’ils prévoyaient de renouveler le spectacle pour une autre saison. Ils ont dit que l’épisode final de la saison 4 était une fin parfaite pour cette série à succès. Alors, pas de saison 5 de Mr.Robot!

