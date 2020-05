Adaptation cinématographique de Fiddler On The Roof en développement chez MGM – Africadaidly

La comédie musicale emblématique «Fiddler on the Roof» reçoit le traitement du long métrage, avec MGM en cours de développement. Thomas Kail («Hamilton») réalisera, qui produira également avec Dan Jinks et Aaron Harnick. Steven Levenson l’écrira, basé sur la comédie musicale qui a ouvert ses portes à Broadway en 1964.

La musique présente de la musique de Jerry Bock, des paroles de Sheldon Harnick et un livre de Joseph Stein, et l’original a été réalisé et chorégraphié par Jerome Robbins. Il a également reçu 9 Tony Awards dans ses plus de 3000 productions, dont le meilleur musical, le meilleur livre et le meilleur score d’une comédie musicale.

Dit Kail, «Cela a été un rêve pour moi de diriger Fiddler, même si j’ai toujours imaginé que je le ferais sur scène. Je suis ravi d’avoir l’opportunité de faire une nouvelle version cinématographique de mon émission préférée avec Mike DeLuca au MGM, où tant de films musicaux transcendants ont été réalisés. Je suis fier de travailler en partenariat avec Dan Jinks, Aaron Harnick et mon grand ami, Steven Levenson, pour honorer ce travail qui m’a profondément inspiré ainsi que des millions d’autres. «

Merci à Deadline.