L’après-midi bleu qui a duré pour toujours chez Paramount – / Film

Paramount Pictures a acheté un nouveau film de science-fiction des producteurs de Un endroit silencieux. Daniel H. WilsonScript de spécifications L’après-midi bleu qui a duré éternellement a été repris par Paramount, avec Un endroit silencieux les producteurs Andrew Form et Brad Fuller mis en production sous leur bannière de divertissement entièrement formé.

La variété rapporte que Un endroit silencieux les producteurs Andrew Form et Brad Fuller font équipe avec Daniel H. Wilson, qui est surtout connu pour avoir écrit le best-seller du New York Times Robopocalypse, pour développer son script spec L’après-midi bleu qui a duré éternellement dans un film pour Paramount.

L’après-midi bleu qui a duré éternellement est adapté de la propre histoire de Wilson, qui «suit un père célibataire et un physicien de la NASA qui découvre un trou noir qui va frapper la terre en quelques jours. Le problème est que personne, y compris ses collègues de la NASA, ne le croit. La seule personne qui lui fait confiance est sa fille de 10 ans, mais ce lien est maintenant menacé par une force différente. Eric se retrouve à essayer de sauver à la fois sa relation avec Marie et une population peu disposée à tenir compte de ses avertissements de la catastrophe imminente. »

La spécification a été à l’origine d’une guerre des enchères, avec plusieurs soumissionnaires, dont Amblin, J.J. Abrams, Sony et MGM, pourchassant le projet avant que Paramount le pose. Il est surprenant que Wilson – qui est connu pour ses titres d’humour primés Comment survivre à un soulèvement de robots, où est mon Jetpack? et Comment construire une armée de robots – n’a pas collé avec Amblin, car la société a développé le Robopocalypse depuis plusieurs années maintenant, mais il semble que la perspective Un endroit silencieux les producteurs développant le film ont suffi à Paramount pour gagner.

L’histoire présente quelques similitudes avec Un endroit silencieux, avec son cadre apocalyptique et son récit concentré centré autour d’une petite famille seulement. La principale différence est le trou noir qui frappera la Terre et détruira l’humanité, et non un groupe de monstres sensibles au son.

Form et la bannière Fuller’s Full Formed Entertainment ont signé un premier accord avec Paramount l’été dernier. Depuis avoir frappé l’or avec le Un endroit silencieux franchise, qu’ils produisent avec l’ancien partenaire Michael Bay, le duo a formé la société et a activement construit leur ardoise, acquérant le script Fille hantée aussi bien que Infirmière de nuit pour Paramount. Ils ont également mis la main à la télévision avec John Krasinski Jack Ryan sur Amazon.

