Pour des raisons qui ne sont pas immédiatement claires, il existe une longue histoire d’humour méta / auto-référentiel dans l’animation LEGO et, comme le reconnaît Kelly Marie Tran, c’est une tradition maintenue dans le LEGO Star Wars Holiday Special. Non seulement il y a quelques coups pris à The Travesty From 1978, mais aussi de nombreux moments tout au long Guerres des étoiles l’histoire (qui est facile grâce au voyage dans le temps étant une grande partie de l’intrigue).