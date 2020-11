Le déménagement américain du prince Harry et de Meghan semble permanent alors qu’Eugénie entre dans Frogmore et les rôles royaux revus

Les camionnettes de déménagement sont arrivées discrètement, sous le couvert de l’obscurité. En l’espace de quelques heures, les effets personnels restants du duc et de la duchesse de Sussex ont été retirés de Frogmore Cottage, leur base officielle britannique, et préparés pour l’expédition à Montecito, le site de leur nouveau manoir de 11 millions de livres sterling à Los Angeles. La sortie silencieuse des agencements et des accessoires des Sussex a annoncé l’arrivée à Frogmore Cottage sur le domaine Queen’s Windsor de la cousine de Harry, la princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank peu après Bonfire Night. Le couple nouvellement marié a emménagé après avoir conclu un accord avec Harry et Meghan pour louer la propriété de cinq chambres, qui a fait l’objet d’un programme de rénovation de 2,4 millions de livres sterling financé par l’État. Sur un seul plan, ce jeu haut de gamme de résidences musicales prend tout son sens. Eugénie, 30 ans, et M. Brooksbank, 34 ans, attendent leur premier enfant en janvier et leur nouvelle maison est un court trajet à travers Windsor Park à celui de ses parents divorcés et cohabitants, le duc et la duchesse d'York. En attendant, Harry et Meghan façonnent toujours leur existence en tant que RHS financièrement indépendants dont les opportunités se trouvent apparemment sous le soleil californien plutôt que dans la glousse hivernale du Berkshire. En savoir plus Famille royale: Alors que le prince Harry et Meghan Meghan font la guerre sur plusieurs fronts, les Windsors restants se préparent à une monarchie plus légère, mais très peu de choses dans le firmament royal ne sont pas transportées avec une signification plus large, et la kremlinologie de l'échange de maisons de Windsor ne fait pas exception . Bien que les conditions précises de la location soient inconnues – même l’existence de l’arrangement n’a pas été partagée de manière significative à l’avance avec les membres de la famille royale, à l’exception de la reine -, cela semble envoyer un signal fort que les Sussex n’ont pas l’intention de rester longtemps. en Grande-Bretagne de sitôt. Frogmore Cottage sur le domaine de Home Park, à Windsor, est maintenant occupé par la princesse Eugénie et son mari, Jack Brooksbank, après le retrait des biens du duc et de la duchesse de Windsor. La propriété de cinq chambres reste la résidence officielle de Harry et Meghan au Royaume-Uni (Photo: Steve Parsons / PA Wire) Tandis que Frogmore Cottage, pour lequel le couple a remboursé intégralement les coûts de rénovation en septembre, reste leur base officielle au Royaume-Uni, le fait qu’il ait été quittée et un cousin dans le besoin d’une maison à long terme demandé à emménager, semble en effet être un exercice pour faire le ménage. Une source royale m’a dit: «En général, vous ne démontez pas les peintures et n’expédiez pas le contenu de la cheminée de l’autre côté de l’Atlantique si vous envisagez de faire véritablement un endroit chez vous.» Le palais de Buckingham est resté discret sur la question. Un porte-parole a déclaré: «Frogmore est la résidence privée du duc et de la duchesse de Sussex et tout arrangement leur appartient.» Lire la suite La comédie musicale Netflix Princess Diana suscite la controverse après que le prince Harry et Meghan Markle aient signé l’accord « Megflix » Un nouveau « Fab Four »? Les commentateurs ont fait une grande partie du deuxième signal de fumée apparent envoyé par le changement de détenteurs de clés à Frogmore Cottage – le doublage de les Sussex et la princesse Eugénie et M. Brooksbank en tant que «Fab Four», un sobriquet précédemment appliqué à Harry et Meghan et au duc et à la duchesse de Cambridge. La princesse Eugénie et Jack Brooksbank ont ​​emménagé à Frogmore Cottage, la maison classée Grade II de Meghan et Harry. Il est entendu que les Sussex conserveront la résidence près du château de Windsor mais Eugénie et M. Brooksbank, qui se sont mariés en 2018, partageront la propriété (Photo: David Mirzoeff / PA Wire) L’implication d’un nouvel axe d’influence au sein de la maison de Windsor, composé de ceux comme Harry et les York qui, par accident ou par conception, ont été retirés de tout rôle royal significatif de première ligne est probablement un peu trop cuit. La réalité la plus prosaïque est que Harry et Eugénie, la fille cadette du prince Andrew, sont proches depuis l’enfance et le restent – Eugénie ayant été parmi les premières à être présentées à Meghan. Mais les allées et venues des camions de déménagement portant des mandats royaux sur Windsor Park sont néanmoins emblématiques des sables royaux mouvants alors que le schisme douloureux officialisé au «Sommet de Sandringham» en janvier et mis en service en mars commence à se régler. L’arrangement, en vertu duquel Harry et Meghan ont cessé de travailler dans la famille royale, devrait faire l’objet d’un examen de 12 mois, stipulé dans l’accord entre la reine et son petit-fils, au printemps. «Sur le fond» Il est entendu que l’examen sera «de fond», en examinant en profondeur le fonctionnement de l’arrangement pour les deux parties. Les suggestions selon lesquelles le duc, qui aurait été piqué par le refus du palais de permettre qu’une couronne soit déposée en son nom lors de la cérémonie du cénotaphe de ce mois-ci, pourrait se voir offrir une forme de reprise de ses titres militaires honoraires ou de ses patronages sont considérées comme prématurées. Mais la question demeure de savoir si, au milieu de tensions et de tensions persistantes sur les relations au sein de la maison de Windsor, les Sussex eux-mêmes ont déterminé que leur avenir, avec son accord Netflix de 110 millions de livres sterling, est désormais fixé irrévocablement au-delà de la Grande-Bretagne. La duchesse de Sussex a écrit un article émouvant sur sa fausse couche (Photo: ADRIAN DENNIS / AFP / Getty) La franchise de la duchesse cette semaine en révélant la fausse couche qu’elle a subie en juillet, une tragédie personnelle pour elle et son mari décrite dans un article bien reçu pour le New York Times, il est intéressant de noter que le récit entourant les Sussex a été déplacé vers le type d’ordre du jour lourd et basé sur des problèmes qu’ils ont clairement indiqué qu’ils voulaient poursuivre sans les liens du protocole. Certes, aucun royal n’a auparavant parlé aussi ouvertement du chagrin de perdre une grossesse malgré le fait que les fausses couches affectent une grossesse sur quatre. Le duc et la duchesse de Sussex tenant leur fils Archie. La duchesse cette semaine a révélé le chagrin du couple lors de sa fausse couche en juillet. Le couple avait précédemment partagé ses espoirs d’avoir deux enfants pour compléter leur famille (Photo: Toby Melville / PA Wire) En tant que tel, le désir de Meghan de mettre en lumière un sujet trop souvent considéré comme un tabou met en évidence l’approche émergente de rupture de moule du couple. alors qu’ils poursuivent l’alchimie délicate consistant à fusionner leur charisme et leur célébrité durables avec un programme de poids allant des droits des femmes et des minorités au bien-être des anciens combattants, une grande partie sous la bannière de leur nouvelle fondation Archewell. Toute préparation à passer à nouveau du temps significatif au Royaume-Uni dépendra probablement, au moins en partie, de l’issue du procès en cours de Meghan pour violation de la vie privée et des droits d’auteur contre les éditeurs du Mail on Sunday suite à la publication par le tabloïd d’extraits d’une lettre. à son père, Thomas Markle. Corrosif Le sentiment du couple selon lequel l’examen minutieux de la presse populaire britannique aux coudes acérés et à la langue acérée est en fin de compte corrosif, et même toxique pour leur bien-être, a été clairement exprimé au fur et à mesure que l’affaire de la protection de la vie privée progressait devant la Haute Cour. Dans des documents déposés plus tôt ce mois-ci, les avocats de la duchesse ont déclaré qu’ils demanderaient des dommages-intérêts aggravés contre l’éditeur du journal, Associated Newspapers Ltd (ANL). ANL affirme que la lettre n'était pas la «création intellectuelle» de Meghan, citant le fait qu'elle avait demandé conseil à l'équipe royale des communications, ainsi que deux membres de la famille royale sans nom. Bien qu'une rupture complète des liens avec la Grande-Bretagne par Harry et Meghan soit peu probable, il semble que leurs préoccupations restent ailleurs. Le procès de dix jours, qui devait avoir lieu en janvier, n'aura plus lieu à l'automne après que la duchesse a demandé un report de la procédure, invoquant une «affaire confidentielle». Tout comme les amis de la princesse Eugénie et de M. Brooksbank ont ​​clairement fait savoir qu’ils étaient indifférents aux mérites de leur enfant à naître recevant un titre officiel et s’attendraient à ce qu’il doive tracer son propre chemin dans la vie, il se peut que pour les Sussex une existence prestigieuse et estimable sans les pièges formels de la royauté – y compris Frogmore Cottage – devient rapidement une réalité. Comme l’a dit un ancien assistant royal: « Il n’est pas impossible qu’ils veuillent simplement vivre leur vie. » Résidence royale – Une histoire Construit en 1801 à la demande de la reine Charlotte, l’épouse de George III, Frogmore Cottage a servi de trou d’éclair à une succession de membres de la famille royale et de leurs aides. La propriété classée Grade II offrait une retraite à la reine Charlotte sur le domaine de Windsor et fut plus tard visitée en 1875 par la reine Victoria, qui se déclara «dégoûtée» par la présence d’un grand nombre de grenouilles. Il a également accueilli le secrétaire indien de Victoria, Abdul Karim, et la fille aînée du tsar russe Alexandre III. Lorsqu’il a été offert au prince Harry et à Meghan Markle au moment de leur mariage en 2018, il avait été récemment utilisé comme cinq propriétés distinctes pour le personnel. Faisant partie d’un domaine de palais royal, le chalet aurait été rénové aux frais des contribuables. Cependant, les travaux de 2,4 millions de livres sterling entrepris pour le convertir pour les Sussex se sont révélés controversés. Les suggestions concernant les coûts, notamment l’installation d’un studio de yoga sur mesure, se sont avérées largement satisfaisantes. En effet, une grande partie des dépenses a été consacrée aux coûts nécessaires tels que le remplacement des solives de plancher et des appareils électriques, les Sussex finançant leurs propres articles de luxe. Néanmoins, le couple a remboursé les 2,4 millions de livres sterling en septembre. Des associations caritatives aidant celles qui ont perdu leur bébé ont félicité la duchesse de Sussex pour avoir parlé ouvertement de sa fausse couche et ont appelé à un changement de culture pour mettre fin au tabou autour de la perte d’une grossesse.Meghan Markle avec son fils, Archie, en mai 2020 (Photo: AFP) Les experts et les conseillers ont déclaré que la décision de Meghan de discuter de la perte de son bébé dans un article extrêmement honnête pour le New York Times était importante pour tenter de mettre fin au silence dans lequel les couples qui ont subi une fausse couche se sentent souvent contraints par les normes sociales. , le directeur général de Sands, une organisation caritative qui œuvre pour soutenir les personnes touchées par la mort d’un bébé, a déclaré: «La triste réalité est que la stigmatisation entourant la perte de grossesse et la mort de bébé laisse de nombreux parents isolés, donc cela aide énormément quand Les yeux du public s’expriment, car cela permet à toutes les personnes touchées de savoir qu’elles ne sont pas seules. »La duchesse est la dernière en date d’un certain nombre de femmes de haut niveau qui ont parlé des effets de la perte de grossesse. Parmi eux, la mannequin et entrepreneur Chrissy Teigen, qui le mois dernier a partagé des photos d’elle et de son mari en train de dire au revoir à leur fils mort-né Jack. Teigen a été largement félicitée pour avoir pris la parole et encouragé d’autres femmes à faire de même. Meghan n’est pas le seul membre de la famille royale connu pour avoir subi la perte d’une grossesse. Zara Tindall, la petite-fille aînée, a déjà parlé de ses deux fausses couches alors que Sophie, comtesse de Wessex, a subi une grossesse extra-utérine mettant sa vie en danger.