Les musiciens prennent parti dans le débat sur la diffusion en continu sur Spotify – pour certains, c’est un argent, tandis que d’autres ne peuvent pas payer de loyer

«J’adore le streaming», s’est enthousiasmé Guy Garvey, leader chez Elbow. «En tant que garçon avec un sac à dos de cassettes… la musique du monde dans ma poche! Le streaming est un miracle. »C’est une déclaration aussi passionnée que n’importe lequel des hymnes d’Elbow qui remplissent l’arène. Dernières nouvelles et analyses de la newsletter iMais le sentiment n’est pas universellement partagé par les stars de la musique qui sont divisées sur la technologie qui a bouleversé leur industrie, laissant certains artistes se plaindre de ne pas pouvoir payer le loyer. Après une décennie de déclin induit par le piratage, les revenus des maisons de disques sont de nouveau en plein essor. Au lieu de télécharger des chansons illégalement, 144 millions de fans de musique sont abonnés mensuellement à Spotify, le plus grand site de streaming audio au monde.Les clients, qui ont accès à des millions de chansons, sont poussés vers de nouvelles pistes qu’ils pourraient apprécier par des listes de lecture programmées par algorithme. Jude Jolicoeur de De La Soul se produit lors d’un concert de SpotifyAdvertising Week à New York (Photo: Michael Loccisano / Getty) Lorsque 30 secondes d’une chanson sont diffusées sur Spotify, le détenteur des droits reçoit un paiement en moyenne de 0,0028 £ par stream. Apple Music (70 millions d’abonnés) paie un peu plus par flux, tandis que YouTube, propriété de Google, toujours le site de streaming musical gratuit le plus populaire au monde, est encore moins généreux que Spotify. Lire la suite « J’ai dû vendre mes affaires sur eBay pour acheter de la nourriture »: les membres de l’équipe que la pandémie a laissés derrière les 7 millions de livres sterling de Sheeran de Shape Of YouPour les trois grands labels – Sony Music, Warner Music et Universal – assis sur d’énormes catalogues de L’incontournable hit d’Ed Sheeran en 2017, Shape Of You, a généré à lui seul plus de 7 millions de livres sterling de revenus en streaming à partir de 2,6 milliards de jeux Spotify.Ed Sheeran prépare des cookies au gingembre avec ses plus grands fans de Spotify dans New York City (Photo – Getty) Les stars avec une «part de marché» en streaming plus élevée obtiennent un pourcentage plus important des revenus. Mais au moment où les redevances sont versées aux artistes, en particulier ceux qui travaillent dans des genres plus spécialisés qui engrangent quelques milliers. joue une semaine, les récompenses peuvent être mesurées. Nadine Shah en difficulté Nadine Shah, auteur-compositeur-interprète acclamé cette semaine, a déclaré cette semaine à une enquête de la Chambre des communes sur l’économie du streaming: «Je suis en position d’artiste avec un profil substantiel, une base de fans substantielle, acclamée par la critique, mais je ne gagne pas assez d’argent grâce au streaming, je suis maintenant dans une position où j’ai du mal à payer mon loyer. »Nadine Shah a déclaré aux députés qu’elle ne pouvait pas se permettre de payer son loyer sur les revenus de streaming. (Photo: Burak Cingi / Redferns) Les députés ont également entendu Garvey, le guitariste de Radiohead Ed O’Brien et Tom Gray, leader de Gomez, qui ont lancé la campagne Broken Record, qui appelle à un accord plus équitable pour les musiciens. reçoivent environ 16 pour cent des revenus des streams, tandis que les maisons de disques en prennent 41 pour cent et les services de streaming 29 pour cent.Pourtant, certaines légendes de la musique admettent qu’elles se débrouillent très bien avec le nouveau règlement.Bon Jovi et Costello a déclaré au magazine industriel Music Week: «Les valeurs du catalogue plongeaient. Mais soudain, la valeur de mon catalogue a doublé. À cause du streaming! Maintenant, mes chansons sont souvent jouées. » Le hit signature des rockers du New Jersey, Livin ‘On A Prayer, a à lui seul accumulé 653 millions de pièces sur Spotify.Elvis Costello, un autre hitmaker vétéran de 40 ans, a déclaré à la publication: « Nous sommes maintenant dans une situation où le streaming est le moyen dominant pour les gens. recevoir [music], mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose de là où je suis assis. »« J’ai beaucoup de chansons, donc elles peuvent être réparties sur de très nombreuses listes de lecture. Le volume de mon catalogue fonctionne à mon avantage dans le support de diffusion en continu. »Costello est un gagnant de Spotify parce que ses chansons traversent les genres, allant de la nouvelle vague au country, du classique au jazz. la bande originale du film, est idéale pour les listes de lecture faciles à écouter et approche les 56 millions de lectures. Son plus abrasif Watching The Detectives (14 millions d’écoutes) est un pilier des listes de lecture de la «nouvelle vague» de la fin des années 70. Les députés du comité de sélection de la culture ont également entendu des rumeurs obscures sur la «payola» – l’argent qui change de mains pour s’assurer que les chansons sont ajoutées au tout – des listes de lecture importantes qui sont le moyen de faire découvrir leur musique aux nouveaux artistes.Les stars du rock trouvent en détail combien elles gagnent de manière intrusive (en particulier lorsque le fisc ou les ex-épouses peuvent écouter). Mais Garvey, qui souhaite que les récompenses du streaming soient distribuées plus équitablement pour que Shah puisse gagner sa vie, espère que davantage de musiciens parleront de leur situation financière.Les artistes travaillant dans des genres comme le rap, où les paroles se vantent souvent de l’interprète. La richesse matérielle, sont gênés d’admettre qu’ils ne gagnent pas beaucoup d’argent, note le chanteur d’Elbow.Avec les revenus du travail en direct décimés par Covid, Garvey est conscient que les musiciens qui travaillent doivent devenir des chauffeurs-livreurs Amazon. Spotify est l’acteur dominant du streaming qui a relancé le secteur de la musique enregistrée (Photo: Nikolas Kokovlis / NurPhoto / Getty) «Il fut une période où les musiciens étaient trop payés mais nous ne parlons pas de la troisième limousine de Robert Plant maintenant,» Garvey dit aux députés. « Je donne des preuves parce que même les musiciens qui ont trouvé leur public ne peuvent pas se permettre de vivre en tant que musiciens. » Garvey et Gray soutiennent un nouveau « système de paiement centré sur l’utilisateur » qui donnerait aux artistes « de niche » et plus petits une plus grande part de streaming redevances – et un peu moins pour les goûts de Sheeran. La domination de Streaming sur les ventes physiques en baisse signifie que la musique que nous entendons change. Garvey a déclaré qu’Elbow avait édité une introduction instrumentale à une chanson récente pour améliorer ses chances d’apparaître sur ces listes de lecture très importantes. Les chansons deviennent plus courtes. Old Town Road, le succès mondial du country-rap de Lil Nas X, a été enregistré à une minute et 53 secondes. Pourquoi construire une épopée à la Bohemian Rhapsody lorsque le paiement clique après 30 secondes et que la diffusion en continu permet aux auditeurs de sauter des chansons qui ne les saisissent pas instantanément? Pourtant, l’exploitation de la technologie peut ouvrir de nouvelles portes, même pour des groupes établis. «Le streaming en lui-même est merveilleux et a sans aucun doute connecté Elbow à un public international plus large», a déclaré Garvey. «Elbow a donné un concert au Mexique en janvier car nous savons que nous avons un public là-bas, un public qui nous a certainement trouvé en partie grâce aux services de streaming.»