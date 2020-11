Offre: Achetez ces moniteurs, ordinateurs de bureau et ordinateurs portables jusqu’à 300 $ de réduction

in

Crédit: Amazone

Vous magasinez pour un nouvel ordinateur portable, un ordinateur de bureau ou un moniteur pour embellir votre bureau à domicile? Nous espérons que votre portefeuille est prêt et prêt, car il y a une panoplie d’articles à prix réduit en ce moment.

Asus ZenBook Duo UX481

Chez Amazon, le choix des offres d’ordinateurs portables est l’Asus ZenBook Duo UX481. Habituellement au prix de 1299,99 $, vous pouvez maintenant le récupérer chez le détaillant pour seulement 999 $. C’est une économie de 300 $ sur cet ordinateur portable à double écran.

Ne vous laissez pas tromper par sa construction de type Transformer. Emballant un processeur Intel i7-10510U, 8 Go de RAM, 512 Go de stockage et un écran principal de 14 pouces, c’est un remplacement de bureau étonnamment pratique. L’affichage supplémentaire au-dessus du clavier n’est pas seulement pour le spectacle – il facilite également le multitâche. Saisissez-le en utilisant le bouton d’achat ci-dessous.

Acheter le Asus ZenBook Duo

LG 27UK850-W

Besoin de plus de pixels? Ce moniteur 4K 27 pouces de LG n’est que le ticket. Habituellement au prix de 449,99 $, l’écran se vend maintenant 379,99 $ sur Amazon. C’est une économie saine de 70 $. Le 27UK850-W prend également en charge la technologie AMD FreeSync, HDR 10, et dispose d’un support réglable. Vous pouvez également le basculer en mode portrait si c’est votre truc.

Acheter le LG 27UK850-W

Autres offres sur les moniteurs, ordinateurs de bureau et ordinateurs portables

Un nombre vertigineux d’offres du Black Friday sont actuellement disponibles, mais nous résumons quelques choix spécialement en pensant à votre bureau. Ayez à eux ci-dessous.