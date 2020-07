Pourquoi IWillDominate a-t-il été interdit? Le streamer Twitch résout la suspension sur Twitter! – .

Après la nouvelle que IWillDominate a été banni du programme de partenariat de la ligue pendant un an, les fans se demandent pourquoi.

Les streamers ont continué à faire la une des journaux sur les interdictions ou les publications controversées, cependant, il y a un cas intéressant en cours avec un joueur en ligne particulier.

Le streamer Christian Rivera, alias IWillDominate, a été déconcerté par sa suspension du programme de partenariat de la ligue.

Christian a été retiré du programme depuis un an et ne bénéficie plus des avantages de streaming tels que son accès à League Unlocked.

Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé?

Pourquoi IWillDominate a-t-il été interdit?

Selon un e-mail envoyé au streamer, LLP l’a banni après avoir «partagé des sentiments et des commentaires avec la communauté» que le programme «ne peut tolérer ni approuver».

Dans un message Twitter, Christian a partagé une capture d’écran de l’e-mail qu’il a reçu, qui disait:

«Nous ne pouvons pas faire d’exceptions en ce qui concerne la toxicité ciblée, le sexisme ou les blagues racistes. Ce sont des domaines dans lesquels nous devons augmenter nos attentes envers les partenaires, pas les réduire.

«Comme vous étiez déjà en probation dans le cadre du programme et que vous vous êtes comporté de cette manière de manière constante au fil du temps, cette décision est maintenant en débat.»

IWillDominate parle de suspension

Christian s’est défendu, révélant qu’il ne savait pas quels commentaires avaient conduit à son interdiction de LLP.

Il a tweeté:

«Ils ne me le diront pas spécifiquement parce qu’ils ne veulent pas que mon interdiction fasse l’objet d’un débat. La raison la plus probable pour laquelle j’ai été exclu de LCS Co-Streaming était à cause du commentaire sur les ongles que j’ai fait dans un jeu plus tôt cette saison.

Pendant ce temps, dans un flux Twitch en direct, il a déclaré qu’il essaierait d’aller au fond de sa suspension.

«Je vais essayer de leur parler. C’est quelque chose sur lequel j’ai changé tout mon contenu », a-t-il déclaré. «C’est quelque chose que j’aime faire. C’est ce qui me passionne pour aller de l’avant. Je veux voir pourquoi cela s’est produit. «

Les fans réagissent sur les réseaux sociaux

Le streamer a reçu beaucoup de messages et de réactions de ses abonnés Twitter.

Beaucoup ont dit que le LLP devrait donner une explication claire sur sa suspension et expliquer ce qu’il a fait pour se faire interdire.

Découvrez quelques réactions ci-dessous.

Encore vraiment ennuyeux qu’ils ne donnent pas d’exemple spécifique. S’ils disent que vous avez fait quelque chose de mal, ils devraient indiquer l’horodatage d’une VOD récente ou un lien vers un exemple de tweet, et pas seulement dire: « Vous êtes toxique ». – Oscar (@Hi_imOscar) 24 juillet 2020

Ils ont versé une tonne d’eau et n’ont presque rien dit. – 10-4 dinosaure (@voskhodd) 24 juillet 2020

Vous ont-ils fait savoir que vous étiez déjà en probation? Si tel est le cas, vous devez changer votre façon d’agir indépendamment de ce que vous pensez être correct. – Tony Zink (@lolDiGiorno) 24 juillet 2020

