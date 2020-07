Mila Ximénez visite «  Saturday Deluxe  » pour parler de son combat contre le cancer du poumon

Mila Ximénez réapparaîtra samedi 25 juillet dans « Saturday deluxe » pour parler de son combat contre le cancer du poumon. La collaboratrice de «Sálvame» a annoncé qu’elle avait une tumeur le 16 juin et, 40 jours plus tard, elle revient à Telecinco pour mettre à jour son état de santé aux heures de grande écoute.

Mila Ximenez

Ses collègues programmeurs sur Telecinco ont célébré la nouvelle, s’attendant à voir une Mila Ximénez forte et vivante. « Je vais être accro à l’entretien parce que je veux voir comment va mon amie et comment elle fait face à cette situation difficile que la vie vous met. Je vous verrai et je serai à vos côtés », a réaffirmé jeudi dernier Kiko Hernández. .

Mila a annoncé qu’elle souffrait d’un cancer du poumon le 16 juin en direct sur «Save me», mettant ainsi fin à toutes sortes de spéculations. La collaboratrice a avoué qu’elle avait été diagnostiquée le 8 juin, après quoi commencé la radiothérapie et la chimiothérapie. «Ils me disent que nous allons l’obtenir et je ferai ce qu’ils me diront, je suis absolument prête», a-t-elle déclaré à son époque.

«J’ai dit à mon médecin ‘est-ce que je vais mourir?’ et il a dit: «Je ne pense pas à ça». Une tumeur de merde ne va pas m’arrêter ni ma vie. J’ai peur mais nous allons l’obtenir », a souligné le collaborateur de Telecinco, qui mal de dos alerté. Au début, je pensais que c’était une pincée, mais une IRM a fini par diagnostiquer la tumeur.