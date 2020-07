Dynamo Dresden a probablement échoué avec une demande d’augmentation

La deuxième division reléguée Dynamo Dresden a apparemment échoué avec sa proposition d’augmenter la deuxième division. Comme le image et le magazine spécialisé botteur a rapporté, la Ligue allemande de football (DFL) a informé le club vendredi que la demande des Saxons lors de l’assemblée générale de début août ne sera pas mise aux voix. Sur SID– Le LDF n’a pas souhaité commenter cette demande.

Dresde se voit énormément désavantagée par le redémarrage de la deuxième division après la pause corona. L’équipe a dû être mise en quarantaine en raison de plusieurs tests corona positifs, dont le club doute maintenant. Le programme concentré avec neuf matchs en 28 jours était une grave distorsion de la concurrence. Dynamo a finalement été relégué en bas du tableau.

Selon kicker, il y a eu des discussions entre le LDF et le Dynamo le 17 juillet, et la demande d’augmentation avait été soumise quatre jours plus tard. La proposition vise à élargir la 2e division à 19 voire 20 équipes. Dans ce dernier cas, l’équipe reléguée de Dresde SV Wehen-Wiesbaden serait restée en deuxième division.

Le kicker a cité une lettre de réponse du DFL au club. De plus, puisque Dresde se réserve le droit de faire appel en cas de rejet de la candidature, « dans l’intérêt des membres actuels du DFL eV, le Présidium du DFL s’abstient d’aborder ce sujet à l’Assemblée générale », a-t-il déclaré.