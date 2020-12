Pourquoi Filthy Rich a-t-il été annulé? Le statut de renouvellement de la saison 2 expliqué – .

in

Pourquoi Filthy Rich a-t-il été annulé? Explorons le statut de renouvellement de la saison 2 et voyons pourquoi Fox a retiré la fiche après une saison.

Bien que l’industrie ait été confrontée à des complications tout au long de l’année, un certain nombre de nouvelles émissions ont été diffusées sur les écrans en 2020, dont Filthy Rich.

Développée par Tate Taylor, la série a été créée en septembre et a servi de remake de la série néo-zélandaise de Rachel Lang et Gavin Strawhan du même nom.

L’émission originale est arrivée en 2016 mais s’est terminée l’année suivante après deux saisons.

Cependant, le remake – mettant en vedette Kim Cattrall, Melia Kreiling, Steve Harris, Aubrey Dollar et Corey Cott – n’a pas été aussi chanceux de décrocher deux saisons.

Fox a officiellement annulé la série après une seule saison, avec l’émission Suivant, qui a également duré une seule saison.

Alors, pourquoi exactement Filthy Rich a-t-il été annulé?

Pourquoi Filthy Rich a-t-il été annulé?

Les coûts de production élevés à la suite de la pandémie de COVID-19 ont été un facteur clé dans l’annulation de Filthy Rich.

La pandémie et la hausse des coûts ont conduit à l’annulation d’une série d’émissions au cours de l’année 2020. Essentiellement, les entreprises ont dû adopter une approche plus stricte concernant les émissions à renouveler, ce qui implique de considérer attentivement les chiffres de visionnage.

Variety souligne que Filthy Rich ne se vantait pas exactement d’une forte audience, avec seulement 3,2 millions de téléspectateurs en moyenne et une note de 0,5 chez les adultes de 18 à 49 ans après sept jours de visionnage différé.

Ainsi, les chiffres ne justifiaient sans doute pas le renouvellement et ils ont probablement décidé que la poursuite d’une deuxième saison ne se révélerait pas une entreprise rentable.

Les fans réagissent à l’actualité

Malgré les nouvelles et les chiffres d’audience, il est clair qu’un certain nombre de fans ne sont pas impressionnés par l’annulation de l’émission.

Certains ont déjà afflué sur Twitter pour exprimer leur frustration.

Découvrez une sélection de tweets:

Hou la la! Je suis époustouflé par la finale de #FilthyRichFOX. Tant de révélations. Je ne peux pas croire que Fox a annulé le spectacle. Puissions-nous être bénis avec une saison 2. Filthy Rich a été un merveilleux spectacle au cours de l’année 2020. Excellent travail de tous les acteurs et de l’équipe. @Melia_Kreiling @KimCattrall – Frederick Lopez (@ MANof5T33L) 1 décembre 2020

@KimCattrall Désolé, je viens de voir le renard annulé Filthy Rich… Ça commence vraiment à devenir bon. Je ne pense pas que le réseau lui ait vraiment donné une chance et il était éteint pendant des SEMAINES à la fois. Cela n’a jamais été vraiment cohérent. J’espère qu’il sera repris sur un autre réseau, les doigts croisés – Rachelle Leconte (@RachelleLeconte) 10 novembre 2020

Spectacles annulés en 2020

Bien sûr, Filthy Rich n’est pas la seule émission à être supprimée cette année et TV Insider note qu’une série d’autres ont pris fin, notamment Cavalier BoJack, La Flèche, Lucifer, Haute fidélité, château de Pierre, Esprits criminels, Je ne suis pas d’accord avec ça, Carbone modifié et plus.

