Chez Jakob Jantscher et SK Sturm, les choses vont bien actuellement. Après la trêve internationale, le Graz Red Bull Salzburg a nettoyé, suivi de victoires contre Wacker Innsbruck en ÖFB Cup et WSG Tirol en championnat. Pour les habitants de Mozartstadt, il y a un match important de la Ligue des champions à Lok Moscou, et Jantscher a déjà acquis de l’expérience dans la capitale de la Russie.

« Du froid, peut-être même des chutes de neige et une équipe qui ne risque pas grand chose. Les deux nuls contre l’Atletico parlent d’eux-mêmes », a déclaré l’attaquant au Couronne en ce qui concerne le prochain match de Salzbourg. Lors de la saison 2012/2013, le Salzburg Jantscher a prêté le Dinamo Moscou. Il y a eu 23 matchs, un but et sept passes.

Même si Lok Moscou n’est pas un pique-nique, l’acteur de 31 ans voit le champion autrichien comme le favori. « Si Salzbourg faisait confiance à ses forces et faisait rapidement 1-0, l’humeur des supporters dans le stade pourrait changer. » Il faut juste faire attention «devant la circulation». «Cela peut être infernal à Moscou», sourit Jantscher.