Pourquoi Chrome n’a-t-il pas encore atteint Windows sur Arm? Voici ce que dit Qualcomm.

L’exécutif de Qualcomm a expliqué pourquoi Chrome n’est pas disponible sur les appareils Windows sur les appareils Arm.

L’exécutif note qu’il s’agit d’un «problème de politique» plutôt que d’un obstacle technique.

L’un des meilleurs moyens pour les applications Windows héritées de s’exécuter plus rapidement sur Windows on Arm consiste pour les développeurs à proposer une version Arm, permettant à l’application de s’exécuter de manière native sur la plate-forme. Dans l’espace du navigateur, nous avons vu un port Arm de Firefox ainsi qu’une version native de Microsoft Edge.

Malheureusement, Google n’a pas encore livré une version native de son navigateur Chrome. Maintenant, Miguel Nunes, directeur principal de la gestion des produits chez Qualcomm, a fait la lumière sur la non-présentation lors d’une discussion avec des journalistes.

«Le code est terminé. Ce n’est pas un problème technique », a déclaré Nunes en réponse à une question de Autorité Android, notant que la dernière itération de Microsoft Edge utilise le moteur Chromium qui alimente Chrome.

«Le navigateur Chrome est un moteur Chrome plus un peu de choses (sic). Ce n’est donc pas un problème technique, c’est un problème de politique. Rien ne les empêche vraiment de le faire, mais ils ne l’ont pas encore fait », a expliqué Nunes. «En fait, tout a fonctionné, cela fonctionne très bien. C’est juste (une question) qu’ils le rendent public. »

Ce n’est pas la première fois que nous entendons des murmures sur un possible problème en coulisse avec la sortie de Chrome. Neowin a rapporté l’année dernière que Chrome pour Windows on Arm était prêt à fonctionner, mais qu’il y avait «une sorte de désaccord» entre Google et Microsoft ou Qualcomm.

Cependant, cela semble être la première fois qu’une de ces parties reconnaît officiellement qu’un «problème de politique» est à blâmer pour que Chrome ne soit pas disponible pour Windows on Arm. Espérons que cela sera bientôt résolu, car c’est certainement l’une des plus grandes applications à encore recevoir un port Arm.