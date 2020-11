L’observatoire d’Arecibo subit plus de dégâts en raison de la défaillance du deuxième câble

Le célèbre Observatoire d’Arecibo à Porto Rico a subi un autre coup dur dans une année difficile qui a vu deux câbles cassés endommager le plat fragile.

Le cœur de l’installation est un radiotélescope massif et délicat construit dans la géologie de l’île et entouré par la jungle. L’Observatoire Arecibo a fonctionné pendant plus de cinq décennies, y compris peut-être la plus célèbre diffusion en 1974 du soi-disant Message d’Arecibo destiné à mettre à jour toute vie intelligente sur nos compétences techniques. Mais dernièrement, l’observatoire a été battu: il a d’abord souffert « relativement mineur « dommages lors de l’ouragan Maria de 2017; cette année, il a déjà subi une série de tremblements de terre en janvier puis a perdu un de ses câbles épais , qui a cassé et endommagé le plat en août. Maintenant, un autre câble s’est cassé trois mois plus tard.

« Ce n’est certainement pas ce que nous voulions voir, mais l’important est que personne ne soit blessé », Francisco Cordova, le directeur de l’observatoire, dit dans un communiqué publié par l’Université de Floride centrale, qui gère l’installation.

« Nous avons réfléchi dans notre évaluation et avons priorisé la sécurité dans la planification des réparations qui devaient commencer mardi », a déclaré Cordova, faisant référence aux travaux prévus pour réparer le câble qui s’est cassé en août. « Maintenant ceci. Il y a beaucoup d’incertitude jusqu’à ce que nous puissions stabiliser la structure. Il a toute notre attention. Nous évaluons la situation avec nos experts et espérons avoir plus à partager bientôt. »

Selon le communiqué, le câble nouvellement rompu était l’un des principaux câbles de support se connectant à la même tour que le câble qui a endommagé l’antenne en août. Ce câble a glissé hors de sa prise et a potentiellement alourdi le câble qui s’est complètement cassé le 6 novembre et a endommagé les autres câbles et l’antenne principale, a déclaré l’université.

L’incident n’a fait aucun blessé mais a poussé l’observatoire à limiter l’accès à la zone. Désormais, le personnel de l’observatoire espère pouvoir installer des renforts à la tour pour protéger d’autres câbles tout en évaluant les réparations supplémentaires qui seront nécessaires.

« Ce n’est pas bon, mais nous restons déterminés à remettre l’installation en ligne », a déclaré Cordova. « C’est un outil trop important pour l’avancement de la science. »

Envoyez un courriel à Meghan Bartels à [email protected] ou suivez-la sur Twitter @meghanbartels. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.