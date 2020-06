Pourquoi AB de Villiers mérite d’être mentionné dans le même souffle que Virat Kohli

Il n’y a pas de plus grande superstar du cricket que Virat Kohli, avec le batteur indien adoré par une population de 1,3 milliard de personnes pour ses exploits sensationnels.

En tant que batteur tous formats, ils ne viennent vraiment pas mieux que Kohli qui est bien placé pour battre plusieurs records détenus par son compatriote Sachin Tendulkar.

La capacité de Kohli à amasser des courses et des siècles l’a à juste titre élevé au rang de légende, mais comment se compare-t-il à l’éclat de l’AB de Villiers?

L’as sud-africain a cinq ans de plus que Kohli, tandis que son avenir international reste un sujet de spéculation constante après une retraite choc en 2018.

Lorsqu’il s’agit de nommer le meilleur batteur de la génération, de Villiers mérite amplement d’être mentionné dans le même souffle que Kohli. Voici quelques raisons pour lesquelles.

Taux de notation

La grandeur de Kohli dans le format ODI ne se fonde pas seulement sur le fait qu’il effectue des courses si régulièrement, mais aussi sur la vitesse à laquelle il les marque. Le joueur de 31 ans a mis au point un modèle qui minimise les risques et s’appuie plutôt sur une course rapide entre les guichets pour que le tableau de bord continue de fonctionner.

Marquer près de 12 000 courses ODI à un taux de grève de 93,52 n’est rien de moins que brillant de Kohli. Cependant, de Villiers souffle son coéquipier des Royal Challengers Bangalore hors de l’eau avec un taux de frappe de 101,09.

Parmi les batteurs avec au moins 5 000 courses ODI à leur nom avec des moyennes supérieures à 50, aucun à l’exception de Villiers n’a un taux de frappe supérieur à 100. La moyenne au bâton de l’Afrique du Sud de 53,50 pourrait légèrement pâlir à celle de Kohli (59,33), mais le le fait qu’il marque ses runs à un rythme bien supérieur mérite considération.

Dans un club exclusif de deux

Comme Kohli, de Villiers a su traduire son succès de manière transparente sur différents formats. En fait, les deux sont les seuls batteurs de l’histoire à avoir marqué plus de 5 000 points dans les formats Test et ODI, tout en faisant plus de 50 en moyenne.

Le fait que 19 des 22 tonnes d’essai de de Villiers proviennent d’une position de 5 ou moins ne fait que renforcer son génie de batteur à boule rouge. Le seul secteur de Villiers perd contre Kohli en tant que batteur tous formats: ses chiffres T20I étonnamment moyens.

En tant que batteur qui a connu un succès significatif dans les ligues de franchise T20 du monde entier, la moyenne internationale de 26,71 de de Villiers ne rend pas vraiment justice à ses talents.

Sa portée à 360 degrés en tant que batteur et sa capacité à jouer des coups non conventionnels sont conçues sur mesure pour le cricket T20.

Les deux extrêmes

Alors que le taux de frappe ODI de de Villiers dépeint l’image d’un batteur qui aime passer à l’offensive, il possède également une défense extrêmement solide. D’une part, c’est un homme dont le 31e siècle contre les Antilles est le plus rapide de l’histoire de l’ODI. Il détient également le record du demi-siècle ODI le plus rapide et 150 aussi.

D’un autre côté, c’est un homme qui pourrait se transformer en mur de briques lorsque la situation l’exige. Qui peut oublier ses 33 livraisons sur 220 lors du test d’Adélaïde contre l’Australie en 2012, ou ses vaillantes 43 sur 297 livraisons contre la même opposition à New Delhi en 2015?

Malgré tout son génie du cricket non conventionnel et peu orthodoxe, de Villiers a une solide emprise sur les fondamentaux et les bases du bâton. Si l’on veut construire le batteur complet, il ne faut pas chercher plus loin que le sud-africain.

Un homme pour la grande occasion

Le hoodoo de la Coupe du monde en Afrique du Sud ne montre aucun signe d’arrêt, même si les efforts de De Villiers dans le tournoi quadriennal sont irréprochables. Le droitier a toujours élevé son jeu pour son pays en Coupe du monde et détient un record bien supérieur à Kohli dans le tournoi.

En 22 manches de Coupe du monde, de Villiers a amassé 1 207 courses à une moyenne de 63,52 et un taux de grève de plus de 117. Il a également enregistré quatre tonnes dans l’événement chapiteau, dont 162 scintillantes sur seulement 66 livraisons contre les Antilles en 2015.

En comparaison, Kohli n’a réussi à atteindre une moyenne de 46,81 en 26 manches de Coupe du monde. Il est dommage pour les Proteas que les coéquipiers de De Villiers n’aient pas correctement sauvegardé ses performances en Coupe du monde.

Adaptabilité

Sa décision de se retirer du cricket international en 2018 a affaibli la réputation de Villiers auprès des fans sud-africains, en particulier avec son engagement continu envers le cricket de franchise. Cependant, on ne peut ignorer les sacrifices qu’il a consentis auparavant pour le cas du pays.

Dans les tests, il a frappé à toutes les positions de No1 à 8 et a effectué de manière adéquate dans chaque emplacement. Il en va de même pour sa carrière à l’ODI, où il a battu toutes les positions de No1 à 6 et l’a fait à la perfection. Cela prouve le pouvoir d’adaptabilité de de Villiers qu’il a accompli chaque tâche avec distinction.

Il est également pertinent de noter que le fidèle au bâton a été invité à enfiler les gants du gardien de guichet dans pas moins de 55 ODI et 24 tests. Malgré le brassage constant de son ordre de frappeur et le fardeau des responsabilités supplémentaires, de Villiers a toujours réussi à maintenir ses performances au niveau de l’élite. Le fait qu’il l’ait fait tout en soignant un dos gênant témoigne de ses talents extraordinaires.

Un pic pas comme les autres

Malgré tous les exploits de Kohli en tant que batteur ODI, même lui n’a pas réussi à gravir les hauteurs atteintes par de Villiers. De 2009 à 2015, l’as Proteas en moyenne plus de 50 par année civile. Aucun autre batteur de l’histoire n’a réussi à le faire pendant sept années consécutives, la meilleure course de Kohli dans le format étant à ce jour quatre ans.

L’Indien a encore le temps d’atteindre ou de battre le record de Villiers, même si cela prendra du temps dans les années à venir. Même ses années de pointe en tant que batteur d’essai étaient un spectacle à voir et le vit toucher des hauteurs vertigineuses. Entre 2008 et 2015, il a collecté 5 877 tests à une moyenne de près de 60 tout en enregistrant également 18 tonnes.

Huit autres batteurs ont marqué plus de 5 000 points au cours de la même période, mais aucun d’entre eux n’a atteint une moyenne aussi élevée que l’Afrique du Sud. Le fait qu’il ait frappé au No5 ou au No6 pour la plupart au cours de cette course sensationnelle propulse davantage ses qualités de maestro au bâton.

Il n’est pas étonnant que Kohli soit lui-même impressionné par son coéquipier du RCB.

«AB est le meilleur batteur de notre génération. C’est un plaisir de le côtoyer. J’adore tant de choses sur son jeu – son équilibre, ses réactions, la façon dont il est composé au niveau du pli et la façon dont il communique », avait-il dit un jour à propos de de Villiers.

En savoir plus sur l’application Sport360