Paul King ne reviendra pas en tant que réalisateur de Paddington 3 – / Film

Peu pensaient qu’une série pour enfants sur un ours amoureux de la marmelade pouvait mériter l’acclamation Paddington a, mais scénariste-réalisateur Paul King élevé une prémisse idiote dans certains des meilleurs films les plus réconfortants de la décennie. Et en des temps sans précédent comme ceux-ci, nous avons plus que jamais besoin de Paddington. Et nous pouvons l’obtenir, comme King a confirmé que Paddington 3 se passe toujours – juste sans lui.

Quels sont les Paddington des films sans la touche magique de Paul King? Nous devrons le découvrir, car King a révélé qu’il confiait les tâches de confection de marmelades à un nouveau directeur pour Paddington 3. Le cinéaste britannique a déclaré à Empire Magazine (via Yahoo) que, bien que les films aient été «l’un des plus grands plaisirs de ma vie», il devra lui offrir le régal de la réalisation Paddington 3 à quelqu’un d’autre:

«À un moment donné, il suffit de s’arrêter. Il serait peut-être temps que quelqu’un d’autre y apporte une touche. J’essaie de ne pas faire un troisième film sur les ours, ce qui est une énorme, énorme erreur. «

Oui, King, c’est une erreur parce que je ne peux pas imaginer Paddington des films sans votre style de réalisateur fantaisiste et votre touche joyeuse qui ont donné à l’ours bien-aimé une touche Buster Keaton. le Paddington les films sont bien meilleurs qu’ils ne devraient l’être grâce à King, qui a réalisé et co-écrit le premier et le deuxième Paddington films, dont ce dernier transcende les attentes du film familial et livre une belle histoire visuellement éblouissante et socialement consciente avec une performance gonzo de Hugh Grant comme le méchant.

Mais King, qui restera à bord en tant que producteur exécutif pour Paddington 3, assure que «ce n’est pas comme si Paddington meurt à la fin. Il ne monte pas dans le ciel sur un pot de marmelade propulsé par une fusée. » La main de King reste également dans le pot avec le script, dont il a confirmé qu’il avait déjà été écrit, bien qu’il ne sache pas s’il l’avait co-écrit comme il l’a fait avec Paddington, avec lequel il a écrit Hamish McColl, ou Paddington 2, lequel Simon Farnaby co-écrit. King laisse également entendre que la franchise pourrait même aller au-delà Paddington 3 nous donnant plus de l’ours de bonne humeur pour les années à venir.

Peut-être que si nous sommes assez gentils et polis, le monde se redressera et King reviendra au fauteuil du directeur pour Paddington 3. Mais le cinéaste a admis à Empire Magazine qu’il travaillait sur «beaucoup trop» d’autre matériel, ce qui inclut une nouvelle collaboration avec Paddington 2 co-scénariste Farnaby et un long film sur Willy Wonka. Pourtant, il est difficile d’imaginer qui pourrait prendre la place de King.

